Katy Perry e Orlando Bloom, la storia d'amore della coppia

La rivelazione arriva dall’ultimo videoclip musicale: Katy Perry è in dolce attesa e, la prossima estate, darà alla luce il primo bimbo suo e di Orlando Bloom.

È un annuncio un po’ a sorpresa, per la verità. Quando i fan si aspettavano di vederli all’altare, ecco spuntare il pancione nel video del nuovo singolo “Never Worn White”. «Ci sono molte cose che accadranno quest’estate, non solo partorirò, letteralmente, ma anche in senso figurato arriverà qualcosa che stavate aspettando. Questo è probabilmente il segreto più lungo che abbia mai dovuto mantenere. Siamo entusiasti e felici» ha dichiarato la pop star nel corso di una diretta Instagram. Per lei, del resto, si tratta del primo figlio. Mentre Orlando è già papà di Flynn, avuto dalla top Miranda Kerr.

Ma com’è iniziata la storia d’amore tra Katy e Orlando?

Katy Perry e Orlando Bloom, dal primo incontro alla crisi

È il gennaio del 2016 quando Katy Perry e Orlando Bloom si conoscono, nel corso di un afterparty organizzato da Netflix. Ballano insieme, flirtano, e il colpo di fulmine scatta. Da quel momento in poi, è tutto un susseguirsi di avvistamenti e di paparazzate: i due si fanno vedere insieme ad amici comuni, si fanno scattare foto poi postate sui social, vanno al concerto di Adele, alle Hawaii, al Coachella. Senza però ufficializzare mai.

Pubblicano scatti da Cannes, vengono sorpresi ai Caraibi (con tanto di foto osé), ad Halloween si vestono da Hillary e da Bill Clinton. Ma, a fine 2016, arriva la doccia fredda: Orlando confessa ad alcuni amici la fine della sua relazione con Katy. Tuttavia, al compleanno di lui (il 17 maggio 2017) l’ex fidanzata gli organizza un party a sorpresa e, per tutto l’anno, seguono periodi di vicinanza ad altri di lontananza. A gennaio 2018 sono insieme alle Maldive, a settembre sfilano insieme sul red carpet del Gala for the Global Ocean di Monte Carlo.

Katy Perry e Orlando Bloom, l’anello a sorpresa

La conferma che quell’amore non è mai finito arriva a San Valentino del 2019. A sorpresa, Katy Perry pubblica un selfie che la ritrae insieme ad Orlando, con tanto di maxi anello in bella vista. Tuttavia, non sembra che i due abbiano fretta di sposarsi. La cantante sogna un matrimonio da favola e, sebbene si vociferi di nozze intorno a Natale (2019), tutto si rivela una bufala.

Ora, eccoli pronti a diventare una famiglia. Un periodo decisamente felice per entrambi, che possono lasciarsi alle spalle le sofferenze del passato. Coi loro amori finiti e i periodi no. Tra il 2017 e il 2018, Katy Perry ha infatti sofferto di una forte depressione, come lei stessa ha dichiarato: «Ero depressa e non riuscivo ad alzarmi dal letto. In passato ero stata in grado di superarla, ma questa volta è successo qualcosa che mi ha fatto cadere per troppe rampe di scale. Ho dovuto davvero fare un viaggio per ritrovare la salute mentale». Che la maternità sia per lei un punto di svolta?