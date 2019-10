La modella Miranda Kerr è mamma per la terza volta

Miranda Kerr è una delle top model più famose e iconiche al mondo. Poche ore fa la ragazza ha annunciato l’arrivo del terzo figlio Myles tramite un post Instagram che ha immediatamente ottenuto decine di migliaia di like.

Miranda Kerr: la carriera

Miranda May Kerr, questo il suo nome all’anagrafe, nasce a Sidney il 20 aprile 1983. Il debutto sulle passerelle avviene in giovanissima età ma la vera e propria esplosione mediatica si ha nel 2007 quando diventa la prima modella australiana ad entrare a far parte degli Angeli di Victoria’s Secret. La popolarità di Miranda esplode in tutto il mondo e nel giro di poco tempo la top model diventa una delle più pagate del globo terraqueo.

Miranda Kerr: la vita sentimentale

Parallelamente Miranda conquista le copertine di numerosi magazine grazie alla relazione con Orlando Bloom, ora felicemente fidanzato con Katy Perry (qui potete trovare tutte le foto dei look più originali della cantante di “Harleys in Hawaii”), con il quale dà alla luce il piccolo Flynn Christopher Blanchard Bloom, nato il 6 gennaio 2011.

Purtroppo non tutte le favole hanno il lieto fine e nel 2013 la coppia annuncia la separazione. Nel 2015 Miranda inizia una relazione con l’imprenditore Evan Spiegel, classe 1990, con cui convola a nozze due anni dopo. Il 7 maggio 2018 la top model ed Evan danno il benvenuto al piccolo Hart.

Miranda Kerr: il terzo figlio

Miranda Kerr è ora mamma per la terza volta. La modella ha appena annunciato la nascita del piccolo Myles scrivendo un post sul profilo Instagram che vanta oltre dodici milioni di follower, queste le sue parole: “Siamo felicissimi per l’arrivo di Myles e ringraziamo tutti per le dolci parole e gli auguri durante questo periodo speciale. Non potremmo essere più entusiasti per l’arrivo del nostro bellissimo bambino nella nostra famiglia”.

Non si è fatta attendere la risposta da parte del pubblico, infatti al momento la foto conta più di 150.000 like e oltre 2.000 commenti, tra i quali quelli di Paris Hilton e Megan Gale che hanno inviato gli auguri alla modella.