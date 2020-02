Willie Peyote in concerto a Napoli: info e scaletta

Il tour invernale di Willie Peyote non ha risentito delle varie ordinanze regionali emanate negli scorsi giorni per contenere la diffusione del coronavirus. Le prossime date del rapper torinese, infatti, andranno in scena nel sud Italia, dove al momento le Regioni non hanno imposto alcuna limitazione a eventi e spettacoli. Giovedì 27 febbraio Willie Peyote porterà in scena la sua musica sul palco della Casa della Musica di Napoli. Ecco tutte le info per arrivare preparati allo show: gli orari e la possibile scaletta.

Willie Peyote a Napoli: tutte le info sul concerto

Willie Peyote è attualmente impegnato nel tour di presentazione di “Iodegradabile”, il suo nuovo album in studio pubblicato lo scorso 25 ottobre per Virgin Records. La tournée invernale nei club ha già registrato il tutto esaurito per tutte le date in calendario, compresa la prossima tappa a Napoli, ma per chi non vuole perdersi l’occasione di ascoltare live il rapper torinese sono già stati annunciati i primi appuntamenti estivi del suo “Tourdegradabile” 2020. Tornando all’imminente concerto in programma alla Casa della Musica di Napoli, l’appuntamento è per la serata di giovedì 27 febbraio. L’orario d’inizio dello show è fissato per le 21:00. Il concerto è sold out, pertanto potrà assistere allo spettacolo soltanto chi è già in possesso di regolare titolo d’ingresso precedentemente acquistato. Per quanto riguarda il normale proseguimento del tour al nord Italia, aspettiamo ulteriori e nuove informazioni da parte delle Regioni interessate. L’artista ha rassicurato i fan invitandoli a non entrare nel panico, nel caso ci fossero spostamenti o annullamenti di alcune date sarà il primo a darne comunicazione ufficiale. Dopo il live di Napoli del 27 febbraio, il tour di Willie Peyote proseguirà il 28 febbraio al Demodè di Modugno (Bari), per poi tornare al nord la prossima settimana con concerti in programma a Milano e Bologna.

La possibile scaletta del concerto

Willie Peyote sta presentando live al pubblico il suo nuovo album “Iodegradabile”, uscito il 25 ottobre 2019 per Virgin Records. Le canzoni di quest’ultimo capitolo discografico saranno sicuramente presenti in scaletta: non potranno mancare gli ultimi singoli “La tua futura ex moglie”, “Mango” e “Quando nessuno ti vede”, oltre ad altri brani presenti nel disco come “Cattività” e “Che peccato”. Il rapper porterà in scena anche i suoi precedenti grandi successi e le canzoni più amate dai fan, tra cui “C’era una vodka”, “Willie Pooh”, “Ottima scusa”, “Metti che domani”, “Che bella giornata” e tante altre. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita da Willie Peyote durante i precedenti concerti del tour 2020; ricordiamo che le canzoni presentate a Napoli potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.

Intro (registrazione) Mostro I cani Glory hole Catalogo Il bombarolo (Fabrizio De André cover) Miseri L’outfit giusto Vengo anch’io (Enzo Jannacci cover) Portapalazzo Le chiavi in borsa Wille Pooh Dettagli Quando nessuno ti vede Dang! (Mac Miller cover) Metti che domani L’effetto sbagliato Around the world (Daft Punk cover) Che peccato Cattività Tmvb Io non sono razzista ma C’era una vodka La tua futura ex moglie Ottima scusa Semaforo

Encore: