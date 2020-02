Il tour invernale di Willie Peyote, iniziato da pochi giorni, ha già registrato il sold out per tutte le date in programma (eccezione fatta per la tappa del 19 febbraio al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino), primo di quattro appuntamenti). Così il rapper torinese è già pronto a proiettarsi nel suo futuro sui palchi, svelando ai fan il calendario estivo del suo “Tourdegradabile” 2020. Ecco a voi i concerti e le date già in programma.

Willie Peyote: le prime date estive del “Tourdegradabile” 2020

Willie Peyote cavalca l’onda del successo annunciando nuovi concerti “da consumarsi preferibilmente entro l’estate 2020”. Forte di un tour invernale appena iniziato e già completamente sold out, il rapper di Torino ha svelato ai fan i primi appuntamenti estivi ad entrare in calendario. Willie Peyote farà tappa il 19 giugno a Padova in occasione dello Sherwood Festival, il 20 giugno alla Rocca Malatestiana di Cesena per Acieloaperto, il 2 luglio a Bologna al Sequoie Music Park, il 5 luglio a Legnano (MI) al Rugby Sound Festival, il 6 luglio al Porto Antico di Genova, il 9 luglio in Piazza della Loggia a Brescia, il 18 luglio a Barolo per Collisioni Festival, il 21 luglio nella capitale per il Rock in Roma, il 31 luglio all’Arena Flegrea di Napoli per il Noisy Naples Fest, l’1 agosto a Locorotondo (BA) per il Locus Festival, il 21 agosto all’Arena della Versilia di Cinquale (MS) e il 2 settembre a Prato. Il calendario è in aggiornamento e verranno presto annunciate altre date. I biglietti per assistere agli show di Willie Peyote sono disponibili dalle ore 16:00 di mercoledì 19 febbraio su circuito Ticketone. Ecco il calendario con le prime date estive del “Tourdegradabile”:

19 giugno Padova, Sherwood Festival

20 giugno Cesena, Acieloaperto @ Rocca Malatestiana

2 luglio Bologna, Sequoie Music Park

5 luglio Legnano (MI), Rugby Sound Festival

6 luglio Genova, Porto Antico

9 luglio Brescia, Piazza della Loggia

18 luglio Barolo, Collisioni Festival

21 luglio Roma, Rock in Roma

31 luglio Napoli, Noisy Naples Fest @ Arena Flegrea

1 agosto Locorotondo (BA), Locus Festival

21 agosto Cinquale (MS), Arena della Versilia

2 settembre Prato, Settembre – Prato è Spettacolo

Le restanti date del tour invernale 2020

Willie Peyote è attualmente impegnato nella tranche di date invernali del suo tour 2020, partito lo scorso 14 febbraio dal Vox Club in Nonantola (MO) e in arrivo nei più importanti club di tutta Italia. Tutti i concerti in calendario per questo inverno hanno già registrato il sold out, tranne la prima data in programma al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino) il 19 febbraio per cui sono ancora disponibili pochi biglietti. Ecco tutti i prossimi appuntamenti del tour invernale di Willie Peyote: