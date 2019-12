Renato Zero in concerto a Livorno: info e scaletta

Ritorna in Toscana, dopo la doppietta di Firenze, il nuovo tour di Renato Zero, che sabato 7 e domenica 8 dicembre si esibirà sul palco del Modigliani Forum di Livorno. Il suo “Zero il folle in tour” continua a mietere successi uno dietro l’altro e l’attesa è spasmodica anche in riva al Tirreno: già sold out la data di sabato 8, restano ancora pochissimi tagliandi per il live di domenica 9 dicembre e soltanto in III anello non numerato (prezzo di 42,40 euro).

“Zero il folle in tour”

Archiviata la residency al Palazzo dello Sport di Roma, dove ha tenuto ben sei concerti in rapida successione, il tour di Renato Zero prosegue nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. Il gran finale doveva essere quello di Bari del 26 gennaio, invece, a grande richiesta, sono arrivate altre due date, il 30 e 31 gennaio, al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti per tutte le serate sono in vendita sia sul sito di Vivaticket che presso i punti vendita autorizzati. Il consiglio è di fare in fretta se interessati perché i sold out stanno iniziando a fioccare. Queste tutte le date ancora in programma:

Sabato 7 dicembre – Livorno, Modigliani Forum SOLD OUT

Domenica 8 dicembre – Livorno, Modigliani Forum

Sabato 14 dicembre – Torino, PalaAlpitour SOLD OUT

Domenica 15 dicembre – Torino, PalaAlpitour

Sabato 21 dicembre – Bologna, Unipol Arena

Domenica 22 dicembre – Bologna, Unipol Arena

Sabato 11 gennaio – Milano, Mediolanum Forum SOLD OUT

Domenica 12 gennaio – Milano, Mediolanum Forum SOLD OUT

Martedì 14 gennaio – Milano, Mediolanum Forum

Sabato 18 gennaio – Eboli (SA), PalaSele SOLD OUT

Domenica 19 gennaio – Eboli (SA), PalaSele

Giovedì 23 gennaio – Bari, PalaFlorio SOLD OUT

Sabato 25 gennaio – Bari, PalaFlorio SOLD OUT

Domenica 26 gennaio – Bari, PalaFlorio SOLD OUT

Giovedì 30 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

Venerdì 31 gennaio – Roma, Palazzo dello Sport

La probabile scaletta

Saranno dei concerti imperdibili per i fan di Renato Zero, che nel corso dei suoi live ripercorre e rivisita tutta la sua lunghissima carriera costellata di successi. Spazio, però, anche alla sua ultima fatica, “Zero il folle”, l’album che dà anche il titolo al tour. Ma non sarà solo musica. I concerti di Zero sono uno spettacolo a tutto tondo per l’attenzione maniacale per le scenografie e i costumi (una ventina quelli che alterna sul palco l’artista). Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrà essere la setlist dei concerti livornesi, ecco quella del concerto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dello scorso 24 novembre: