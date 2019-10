Renato Zero, esce il nuovo album "Zero il Folle": tracklist

A due anni di distanza da “Zerovskij” arriva il “Zero il Folle”, nuovo album di Renato Zero. Uscito il 4 ottobre in formato CD ed LP, entrambe le versioni avranno 4 copertine che messe insieme vanno a comporre la parola “Zero”. Per chi ha pre ordinato l’album in digitale, è stato possibile ascoltare in anteprima i brani: “Mai più da soli” e “La vetrina”, quest’ultimo in rotazione radiofonica. Proprio questa canzone è inserita in uno speciale vinile 45 giri disponibile sempre il 4 ottobre. Il progetto di Renato Zero è stato descritto così dallo stesso cantautore «Perché folle è chi sogna, chi è libero, chi provoca, chi cambia… Folle è chi rifiuta le regole e l’autorità, alimentando i desideri nascosti di chi lo giudica e segretamente vorrebbe assomigliargli. Folle è chi non si vergogna mai e osa sempre, per rendere eterna la giovinezza. Folle è RENATO ZERO». L’album è composto da 13 tracce inedite ed è stato registrato a Londra con la produzione artistica e gli arrangiamenti di Trevor Horn, lo stesso produttore di Paul McCartney, Rod Stewart e Robbie Williams. Renato Zero aveva già collaborato con Horn nel 2013 per l’album “Amo”.

La tracklist di “Zero il folle”

Questa la tracklist completa di “Zero il folle”:

Mai più da soli Viaggia La culla è vuota Un uomo è… Tutti sospesi Quanto ti amo Che fretta c’è Ufficio reclami Questi anni miei Figli tuoi La vetrina Quattro passi nel blu Zero il Folle

Zero il Folle in Tour: tutte le date

Per la promozione del nuovo album, Renato Zero darà vita ad tour nei palazzetti dello sport per lo spettacolo “Zero Il Folle In Tour”. Sono già 13 le date sold out, ecco il calendario completo:

1° novembre, Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

3 novembre, Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

4 novembre, Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

6 novembre, Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

8 novembre, Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

9 novembre, Roma @ Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

14 novembre, Firenze @ Mandela Forum (SOLD OUT)

15 novembre, Firenze @ Mandela Forum (SOLD OUT)

18 novembre, Mantova @ Grana Padano Arena

19 novembre, Mantova @ Grana Padano Arena

23 novembre, Pesaro @ Vitifrigo Arena

24 novembre, Pesaro @ Vitifrigo Arena

7 dicembre, Livorno @ Modigliani Forum

8 dicembre, Livorno @ Modigliani Forum

14 dicembre, Torino @ Pala Alpitour

15 dicembre, Torino @ Pala Alpitour

21 dicembre, Bologna @ Unipol Arena

22 dicembre, Bologna @ Unipol Arena

11 gennaio 2020, Milano @ Mediolanum Forum (SOLD OUT)

12 gennaio 2020, Milano @ Mediolanum Forum

18 gennaio 2020, Eboli @ Palasele

19 gennaio 2020, Eboli @ Palasele

23 gennaio 2020, Bari @ Palaflorio (SOLD OUT)

25 gennaio 2020, Bari @ Palaflorio (SOLD OUT)

26 gennaio 2020, Bari @ Palaflorio (SOLD OUT)

I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale di Renato Zero e sul circuito VivaTicket. Il prezzo dei biglietti varia dai 40 euro ai 90 euro a seconda del settore e del posto scelto.