“Quando sei nel dubbio, chiedi al tuo comitato di adorabili gattini. Quando ti danno il loro giudizio con il silenzio, l’ambiguità e con delle grattatine critiche…fai uscire comunque la canzone. Nuova canzone e nuovi video natalizi fuori stanotte!”, con queste parole sui suoi canali social Taylor Swift ha annunciato l’arrivo di una canzone di Natale. Il titolo è “Christmas Tree Farm” e per annunciare l’uscita la cantautrice ha coinvolti anche i suoi tre gatti che compaiono in un video dove la stessa Taylor Swift chiede approvazione per il brano. “Christmas Tree Farm” arriverà quindi la sera del 5 dicembre ed è l’ennesimo brano natalizio che la cantante statunitense regala ai suoi fan. La Swift si è infatti spesso cimentata in canzoni natalizie e nel 2007 ha pubblicato l’EP festivo “The Taylor Swift Holiday Collection”. Questa volta si tratta però del primo brano inedito composto dalla cantautrice, nominata a novembre “Artista del decennio” agli American Music Awards.

Il remix di “Lover” con Shawn Mendes

“Christmas Tree Farm” arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di “Beautiful Ghosts”, brano che fa parte della colonna sonora di Cats, musical ispirato allo spettacolo di Broadway. Taylor Swift interpreterà il ruolo di Bombalurina. Inoltre sempre per le festività, la cantautrice aveva pubblicato di recente il remix del brano “Lover” questa volta in duetto con Shawn Mendes. Si tratta di “Lover (Remix)”, una versione inedita e remixata del quarto singolo tratto dall’album omonimo pubblicato il 23 agosto. La cantautrice si è dichiarata grande fan del suo collega e spera con questa versione di bissare i numeri del brano originale. “Lover” ha collezionato 161,8 milioni di streaming su Spotify e il video ha raggiunto la cifra di 78,6 milioni su YouTube. L’uscita di questo duetto anticipa l’arrivo di un doppio vinile colorato blu e rosa di “Lover”, settimo album di Taylor Swift già disponibile nelle versioni standard, deluxe (di quattro tipi) e deluxe boxset. I due artisti sono grandi amici e lo stesso Shawn Mendes ha spesso dichiarato tutta la sua stima nei confronti della collega. Quando Taylor Swift è stata inclusa nell'elenco delle 100 persone più influenti da Time, il cantautore ha scritto: "Taylor rende facile il lavoro di creare musica per milioni di persone. Tutto viene da lei, la sua convinzione nella magia e nell'amore e la sua capacità di essere onesta e diretta. Sa qual è la quantità perfetta di pensiero da inserire nei testi e non va mai oltre i limiti. Per questo la sua musica è così forte e in grado di arrivare a tutti".

A gennaio il documentario sulla sua vita

Non solo musica però per Taylor Swift in vista del prossimo anno. A gennaio infatti sarà presentato al Sundance Film Festival “Miss Americana”. Si tratta di un documentario incentrato sulla vita dell’artista. Uno dei talenti più apprezzati degli ultimi anni e in grado di vendere milioni di copie oltre a conquistare numerosi record in tutto il mondo.