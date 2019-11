A sorpresa arriva un nuovo singolo di Taylor Swift, questa volta in duetto con Shawn Mendes. Si tratta di “Lover (Remix)”, una versione inedita e remixata del quarto singolo tratto dall’album omonimo pubblicato il 23 agosto. La cantautrice si è dichiarata grande fan del suo collega e spera con questa versione di bissare i numeri del brano originale. “Lover” ha collezionato 161,8 milioni di streaming su Spotify e il video ha raggiunto la cifra di 78,6 milioni su YouTube. L’uscita di questo duetto anticipa l’arrivo di un doppio vinile colorato blu e rosa di “Lover”, settimo album di Taylor Swift già disponibile nelle versioni standard, deluxe (di quattro tipi) e deluxe boxset. Il brano originale “Lover” è scritto dalla stessa Taylor Swift e prodotto da quest’ultima insieme a Jack Antonoff, come era già successo per il singolo precedente, “The Archer”. Per la versione remixata invece la stessa Taylor Swift ha spiegato in un post su Instagram che Shawn Mendes non ha solo cantato insieme a lei, ma ha anche riscritto parte della canzone, dando vita a una nuova lettera d'amore.

L’amicizia tra Shawn Mendes e Taylor Swift

Shawn Mendes è un grande fan di Taylor Swift e ha scritto un tributo alla collega quando è stata inclusa nell'elenco delle 100 persone più influenti da Time. "Taylor rende facile il lavoro di creare musica per milioni di persone. Tutto viene da lei, la sua convinzione nella magia e nell'amore e la sua capacità di essere onesta e diretta. Sa qual è la quantità perfetta di pensiero da inserire nei testi e non va mai oltre i limiti. Per questo la sua musica è così forte e in grado di arrivare a tutti". Secondo la critica Shawn Mendes è stato più che all'altezza del compito e ha rinnovato con stile e grande maestria un brano che già aveva raggiunto un enorme successo. "Grazie Taylor Swift per avermi permesso di unirti a te in una canzone così bella", ha scritto il cantautore sui social. Nel nuovo testo inserito da Shawan Mendes sono presenti dei versi rielaborati che riproducono i temi originali del romanticismo e delle luci di Natale: "Potremmo accendere un mucchio di candele e ballare in cucina, baby / Le foto di quando eravamo giovani saranno appese al muro / Canterò canzoni d'amore per te quando avremo ottant'anni".

Il grande successo di “Lover”

L’album “Lover” di Taylor Swift ha debuttato al primo posto della classifica Billboard con oltre 850.000 di copie nella sola prima settimana. Negli stessi giorni ha venduto anche oltre un milione di copie in Cina, risultato che nessuno prima di lei aveva mai raggiunto. Questi numeri record hanno permesso a Taylor di realizzare ben cinque album consecutivi in grado di vendere oltre un milione di copie in un unico stato nella prima settimana di uscita. “Lover” è stato pubblicato in versione standard e in 4 diverse versioni deluxe, comprendenti il cd con 2 tracce bonus dalla sessione di scrittura dell’album, la carta da lettere a righe, un poster, una collezione di 30 e più pagine di contenuti, lyrics, e foto (a seconda della versione) e il Lyric Book, con i testi delle canzoni. Nella versione super deluxe, invece, c’è il cd con 2 tracce bonus della sessione di scrittura dell’album, una Tote Bag, un Phone Stand di PopSocket, 4 cartoline, un tattoo temporaneo e il Lyric Book con i testi delle canzoni.