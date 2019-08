Taylor Swift, il nuovo singolo è "Lover"

Il 23 agosto Taylor Swift pubblicherà “Lover”, settimo album in studio e, dopo “Me”, “You need to calm down” e “The Archer”, la cantautrice statunitense fa uscire come quarto singolo la title-track.

Lover, l’annuncio ai Teen Choice Awards 2019

Per annunciare l’uscita del singolo “Lover”, Taylor Swift ha scelto il palco dei Teen Choice Awards 2019, dove l’11 agosto ha ritirato l’Icon Award. «Ci sono così tante cose in arrivo nei prossimo 12 giorni che mi separano dall’uscita di “Lover” che mi rendono felice, ma volevo dirvi stasera che venerdì 16 agosto ho una nuova canzone, intitolata “Lover”, in uscita. Non vedo l’ora», sono state le parole della Swift. Successivamente, il giorno di ferragosto, la cantante ha pubblicato un video su YouTube in cui ha annunciato che il video della canzone uscirà il 23 agosto 2019, giorno di rilascio del nuovo album. “Lover” è un brano scritto dalla stessa Taylor Swift e prodotto da quest’ultima insieme a Jack Antonoff, come era già successo per il singolo precedente, “The Archer”.

Il nuovo album di Taylor Swift

“Lover” è anche il titolo del nuovo album di Taylor Swift, fuori dal prossimo 23 agosto e disponibile in pre-save su Spotify, Apple Music e iTunes e in pre-order su Amazon e su Team World Shop. Il disco è il settimo in studio per la cantautrice statunitense e ne segna il ritorno sulle scene musicale dopo due anni. L’ultimo album dell’artista, infatti, è “Reputation”, del 2017. “Lover” sarà disponibile nella versione standard e in 4 diverse versioni deluxe, comprendenti il cd con 2 tracce bonus dalla sessione di scrittura dell’album, la carta da lettere a righe, un poster, una collezione di 30 e più pagine di contenuti, lyrics, e foto (a seconda della versione) e il Lyric Book, con i testi delle canzoni. Nella versione super deluxe, invece, c’è il cd con 2 tracce bonus dalla sessione di scrittura dell’album, una Tote Bag, un Phone Stand di PopSocket, 4 cartoline, un tattoo temporaneo e il Lyric Book con i testi delle canzoni.

La tracklist di “Lover”

Il nuovo album di Taylor Swift contiene 18 canzoni, di cui la cantante ha già svelato i titoli. Di seguito, la tracklist completa di “Lover”:

Forgot You Existed Cruel Summer Lover The Man The Archer I Think He Knows The Americana and The Heartbreak Prince Paper Rings Cornelius Street Soon You’ll Get Better (feat. Dixie Chicks) Death By A Thousand Cuts London Boy False God You Need to Calm Down Afterglow Me! (feat. Brendon Urie) It’s Nice To Have A Friend Daylight

La cantautrice statunitense ha anche mostrato la copertina dell’album, che la ritrae su uno sfondo colorato con tinte pastello. Anche il make up dell’artista è molto colorato: rossetto magenta, un cuore di glitter rosa disegnato intorno all’occhio sinistro e punte dei capelli tinte di blu. La foto è stata scattata Valheria Rocha 24enne artista colombiana.

A soli 30 anni, Taylor Swift è una delle celebrità internazionali più influenti al mondo e, con un patrimonio stimato in 360 milioni di dollari, secondo Forbes, è anche una delle più pagate al mondo.