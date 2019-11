Mika in concerto ad Ancona: info e scaletta

Dopo aver pubblicato l’album “My Name Is Michael Holbrook” disponibile dal 4 ottobre, Mika è partito per il “Revelation tour” iniziato il 10 novembre da Londra. In Italia sono sedici le date previste con la tappa di Torino tenuta domenica 24 novembre e che ha dato inizio alla serie di concerti. Nel corso del 2020 il tour arriverà anche Oltreoceano, con tappe negli Stati Uniti, in Canada, Sud America, Giappone, Cina e Corea. Mika ha spiegato perché è stato scelto “Revelation” come titolo del tour in partenza: «Si collega al mio percorso di ricerca identitaria e – per l’appunto – rivelazione che ho intrapreso in questa nuova avventura artistica. È uno spettacolo ricco di sorprese, forte delle esperienze e del bagaglio acquisito con i miei spettacoli televisivi, ma riportando la musica al centro di tutto”. Dopo la tappa di Torino, martedì 26 novembre Mika salirà sul palco del PalaPrometeo di Ancona. Queste le altre date in programma:

martedì 26 novembre 2019 Ancona, PalaPrometeo

mercoledì 27 novembre 2019 Roma, Palazzo dello Sport

venerdì 29 novembre 2019 Casalecchio di Reno (Bologna), Unipol Arena

sabato 30 novembre 2019 Montichiari (Brescia), PalaGeorge

lunedì 2 dicembre 2019 Livorno, Modigliani Forum

martedì 3 dicembre 2019 Assago (Milano), Mediolanum Forum

sabato 1 febbraio 2020 Padova, Kioene Arena

domenica 2 febbraio 2020 Bolzano, PalaOnda

mercoledì 5 febbraio 2020 Napoli, Teatro PalaPartenope

venerdì 7 febbraio 2020 Bari, Palaflorio

sabato 8 febbraio 2020 Reggio Calabria, Palacalafiore

La probabile scaletta del concerto di Mika ad Ancona

La scaletta prevista per il concerto di Ancona dovrebbe essere la stessa eseguita al debutto di Torino. Oltre ai grandi successi della carriera, Mika presenterà pure alcune delle canzoni presenti nell’album “My Name Is Michael Holbrook”, a cominciare dal singolo“Ice Cream”. Questa la possibile scaletta del concerto di Ancona:

Ice Cream Dear Jealousy Relax (Take It Easy) Origin of Love Platform Ballerinas Big Girl (You Are Beautiful) Tiny Love Underwater Tomorrow Lollipop Popular Song Live Your Life Happy Ending Love Today We Are Golden Grace Kelly Tiny Love (reprise)

Biglietti e prezzi per Mika in concerto

Una particolarità dei concerti di Mika è d'obbligo del biglietto nominale, per contrastare ogni forma di speculazione e il fenomeno del secondary ticketing. La normativa sul biglietto nominale riguarda la messa in vendita dei ticket dopo il primo luglio. Per le date del tour del 2019 il cambio nominativo potrà essere effettuato a partire da circa un mese prima del concerto fino al giorno prima: le tempistiche esatte per ogni data saranno pubblicate sui siti dei singoli circuiti di biglietteria ufficiali (Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone). Questi i prezzi dei biglietti di ogni singolo data del tour di Mika:

26 novembre Ancona:

Parterre Intero € 46,00

I Anello Numerato Vip Intero € 69,00

Tribuna Frontale Numerata Intero € 69,00

I Anello Numerato Intero € 57,50

II Anello Non Numerato Intero € 49,45

29 novembre Bologna:

Parterre Intero € 46,00

Tribuna Est 1 Anello Num. Intero € 69,00

Primo Anello Est Numerato Intero € 57,50

Primo Anello Ovest Numerato Intero € 57,50

Gradinata Frontale Num. Intero € 57,50

Secondo Anello Est Numerato Intero € 46,00

Secondo Anello Ovest Numerato Intero € 46,00

Primo Anello Est Centrale Num. Intero € 69,00

30 novembre Montichiari:

Tribuna Gold Numerata Intero € 69,00

Tribuna Numerata Intero € 57,50

Tribuna Visibilita’ Laterale Numerata Intero € 46,00

Posto Unico Intero € 46,00

2 dicembre Livorno:

Parterre in Piedi Intero € 46,00

I Anello Centrale Numerato Intero € 60,00

I Anello Numerato Intero € 64,00

II Anello Centrale Numerato Intero € 63,00

II Anello Numerato Intero € 57,00

III Anello Centrale Numerato Intero € 48,00

III Anello Non Numerato Intero € 40,00

3 dicembre Milano:

Parterre Intero € 46,00

Tribuna Gold Numerata Intero € 69,00

Tribuna A Numerata Intero € 69,00

Anello B Numerato Intero € 57,50

Anello C Non Numerato Intero € 46,00

1 febbraio 2020 Padova:

Tribuna Gold Numerata Intero € 69,00

Tribuna Numerata Intero € 57,50

Posto Unico Intero € 46,00

2 febbraio 2020 Bolzano:

1. Kat. Tribuene/1. cat. Tribuna Intero € 69,00

2. Kat. Tribuene/2. cat. Tribuna Intero € 57,50

PARTERRE Stehplatz/in piedi Intero € 46,00

GALERIE/GALLERIA nicht num/non num Intero € 40,25

5 febbraio 2020 Napoli:

Posto Unico in Piedi Intero € 34,50

Tribuna Numerata Intero € 46,00

7 febbraio 2020 Bari:

I Anello Numerato Intero € 57,50

II Anello Numerato Intero € 51,75

III Anello Non Numerato Nord/Sud Intero € 46,00

Parterre in Piedi Intero € 34,50

8 febbraio 2020 Reggio Calabria: