Subsonica, “Microchip temporale” in tour da marzo 2020

Diventerà un tour il progetto “Microchip temporale” dei Subsonica. Con l’album che celebra i vent’anni dall’uscita di “Microchip emozionale” prossimo all’arrivo nei negozi fisici e virtuali (l’uscita è in programma per venerdì 22 novembre), Samuel e compagni hanno annunciato le date del nuovo tour che partirà a marzo 2020. Un ciclo di concerti che li vedrà in giro per i club più importanti d’Italia, anche se al momento non è dato sapere se il gruppo suonerà esclusivamente i brani dello storico disco datato 1999, ma hanno già fatto sapere che, nelle varie tappe, ci saranno come ospiti gli artisti che hanno collaborato a questa nuova versione dell’album, anche se non sono ancora stati svelati nomi e date cui parteciperanno.

Le date del “Microchip temporale Club Tour”

I biglietti per il “Microchip temporale Club Tour” sono già in vendita sul circuito TicketOne: i prezzi partono da 34,50 euro. Di seguito, tutte le date al momento annunciate:

Giovedì 5 marzo – Padova, Hall

Venerdì 6 marzo – Nonantola (MO), Vox Club

Sabato 7 marzo – Trezzo Sull’Adda (MI), Live Club

Mercoledì 11 marzo – Perugia, Afterlife

Giovedì 12 marzo – Firenze, Tuscany Hall

Sabato 14 marzo – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

Venerdì 20 marzo – Mosciano Sant'Angelo (TE), Pin Up

Sabato 21 marzo – Modugno (BA), Demodè Club

Mercoledì 25 marzo – Roma, Atlantico

Sabato 28 marzo – Pordenone, Fiera, Padiglione 5

Venerdì 3 aprile – Senigallia (AN), Mamamia

Mercoledì 8 aprile – Milano, Alcatraz

“Microchip Temporale”: tracklist e collaborazioni

I brani che 20 anni fa hanno dato forma a “Microchip Emozionale” tornano oggi più attuali che mai con la speciale riedizione del disco intitolata “Microchip Temporale”. I Subsonica hanno deciso festeggiare il ventennale del loro album più celebre dando alle canzoni una nuova veste: tante collaborazioni con artisti italiani di ogni genere, dal rap al pop, dal cantautorato al rock. La band torinese ha scelto 14 nomi per stima, per curiosità, per amicizia o perché nella loro musica hanno ritrovato un po’ della loro visione. «Abbiamo fatto un viaggio a ritroso nel tempo – hanno spiegato i Subsonica – scegliendo alcune delle voci italiane di oggi che sentiamo più vicine. Siamo riusciti, in questo modo, ad osservare la nostra storia da fuori, scegliendo di collaborare con artisti che hanno tutti un linguaggio musicale molto forte». La data d’uscita di “Microchip Temporale” è fissata per il 22 novembre 2019, anticipato però già da due singoli: “Aurora sogna”, che in questa nuova veste vede la collaborazione di Coma Cose e Mamakass e che è già stata presentata l’1 novembre, e “Il mio dj”, in compagnia di Achille Lauro, lanciata l’8 novembre. Di seguito riportiamo la tracklist completa del disco, con tutti i featuring, un viaggio nel tempo dal 1999 al 2019, ecco il passato che torna presente: