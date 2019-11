Uscirà venerdì 8 novembre “Il mio DJ”, il singolo dei Subsonica nella nuova versione realizzata insieme ad Achille Lauro ed estratto da “Microchip temporale”, album in uscita il 22 novembre.

La band rimette mano al brano più “dance” e giocoso di “Microchip emozionale”, album che compie quest’anno vent’anni, per realizzarne una lettura che coinvolge oltre ad Achille Lauro anche Pierfunk, primo bassista del gruppo. «All’epoca, chiamando in causa il dj house Claudio Coccoluto, fece scalpore presso molti “puristi”, che non compresero il perché di quell’accostamento. Oggi abbiamo scelto di rivisitare il brano più “dance” (e modaiolo) di “Microchip Emozionale” in una groovosa chiave “urban”. E per non smarrire lo slancio provocatorio di allora, abbiamo chiesto ad Achille Lauro di intervenire. Cosa che ha fatto con sapiente disinvoltura e stile glamour/vandalico. Facendo finire tutti in questura!», questo ha scritto la band sul profilo ufficiale Facebook per annunciare l’uscita del brano. Sarà il secondo singolo estratto dalla nuova creatura della band torinese: il primo brano ad anticipare il disco era stato infatti “Aurora Sogna” con i Coma Cose e Mamakass, uscito l’1 novembre. Un brano in cui le voci e le parole dell’apprezzato duo milanese offrono una rilettura che arricchisce uno dei pezzi più amati dai fan dei Subsonica.

Il progetto “Microchip temporale”

A vent’anni dalla pubblicazione di “Microchip emozionale” che ha segnato in modo indelebile la scena musicale italiana, la band riavvolge il filo della storia. “Microchip temporale” è una rielaborazione di quell’album, realizzata in complicità con 14 artisti che hanno, oggi per la maggior parte, l’età dei Subsonica di allora: oltre ai sopracitati Achille Lauro e Coma Cose & Mamakass, ci saranno anche Coez, Cosmo, Elisa, Ensi, Fast Animals and Slow Kids, Gemitaiz, Motta, Myss Keta, Nitro, Lo Stato Sociale e Willie Peyote. Il nuovo lavoro è un regalo per chi ha conosciuto, vissuto e amato “Microchip emozionale”, un disco che ha accorciato le distanze tra la musica indipendente italiana e le produzioni internazionali, integrando elettronica, rock, dance, testi e melodia in una sintesi unica. Oggi il disco viene completamente risuonato, rivisitato e arricchito dalla creatività e dalle parole di alcuni tra i più significativi protagonisti della scena attuale. Torna anche la ragazza giapponese con la pistola, la stessa Midori Tateno, in copertina 20 anni dopo a segnare il legame tra passato e presente. Questa la tracklist dell’album in uscita il 22 novembre:

Buncia 2019 Sonde (feat. Willie Peyote) Colpo di pistola (feat. Nitro) Aurora sogna (feat. Coma Cose & Mamakiss) Lasciati (feat. Elisa) Tutti i miei sbagli (feat. Motta) Liberi tutti (feat. Lo Stato Sociale) Strade (feat. Coez) Disco labirinto (feat. Cosmo) Il mio DJ (feat. Achille Lauro) Il cielo su Torino (feat. Ensi) Albe meccaniche (feat. Fast Animals and Slow Kids) Depre (feat. Myss Keta) Perfezione (feat. Gemitaiz)

Un anno intero di celebrazioni