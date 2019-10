Avril Lavigne: il concerto a Milano cambia location

Avril Lavigne sta per tornare ad esibirsi sui palchi di tutto il mondo e la reazione dei fan italiani è stata calorosissima: i biglietti per il concerto in programma il 16 marzo 2020 al Fabrique di Milano sono andati sold out in pochi minuti. A seguito dell’incredibile richiesta, lo show è stato spostato in una location più grande: il Lorenzini District. Ecco tutte le info per arrivare preparati all’unica data italiana dell’Head Above Water World Tour 2020.

Avril Lavigne in concerto a Milano: info e biglietti

Uno straordinario successo per l’unica data italiana di Avril Lavigne, che aprirà il suo tour europeo a Milano, il 16 marzo 2020. I posti disponibili nella location inizialmente stabilita, il Fabrique, hanno registrato il sold out nel giro di pochi minuti dall’apertura delle vendite. Per venire incontro alla grande richiesta da parte del pubblico, l’organizzazione ha deciso di spostare il concerto al Lorenzini District. Nonostante la venue più grande, attualmente, sui circuiti di vendita autorizzati (Ticketone e Ticketmaster) si è nuovamente esaurita la disponibilità di biglietti per lo show. I biglietti precedentemente acquistati per il live al Fabrique saranno validi anche per la nuova location. Per restare aggiornati vi consigliamo di consultare i social e il sito ufficiale di Live Nation Italia. Parte dell’incasso del tour europeo (2,00€ da ogni biglietto) verrà devoluto alla Avril Lavigne Foundation, a sostegno delle persone colpite dalla malattia di Lyme, disabilità e con problemi gravi di salute.

“Head Above Water Wold Tour 2020”: il tour a supporto del nuovo album

La skater girl che ha conquistato milioni di ragazzi all’inizio degli anni 2000 è pronta a tornare live per presentare al pubblico il suo nuovo album “Head above water”. Il disco, suo sesto lavoro in studio, è uscito il 15 febbraio 2019 per BMG Rights Management. Ad anticiparne la pubblicazione sono stati condivisi i singoli “Head above water”, “Tell me it’s over” e “Dumb blonde”, seguiti a giugno dall’ultimo estratto “I fell in love with the devil”. Si tratta di un album «personale, caro, introspettivo, drammatico, puro, potente, forte e inaspettato, una vera giostra di emozioni», queste le parole usate dalla cantante canadese per descriverlo. Dopo una pausa di cinque anni dalle scene, Avril Lavigne ha appena terminato la leg nordamericana del suo tour, ed ecco il momento di volare oltreoceano con nuovi show annunciati in tutto il mondo. La tournée 2020 prenderà ufficialmente il via dall’Italia, per poi far tappa nelle altre città europee e proseguire con una nuova serie di concerti in Cina, Giappone e nel Sud-Est Asiatico. “Mi sono divertita tantissimo durante il tour negli Stati Uniti! Non posso credere che sia già finito! Vedere i volti dei miei fan ogni sera e sentire la loro energia era ciò di cui avevo davvero bisogno. Mi mancava salire sul palco e cantare con il mio pubblico. Tutto ciò mi ha dato una gioia inimmaginabile per cui sono felicissima di annunciare che porterò l’Head Above Water Tour in giro per il mondo il prossimo anno in Europa, Giappone, Cina e Sud-Est Asiatico”, ha annunciato Avril Lavigne, e i fan hanno prontamente risposto alla chiamata sotto palco.