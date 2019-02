Avril Lavigne, il nuovo album è "Head Above Water"

È tutto pronto per il grande ritorno di Avril Lavigne sulle scene musicali. Venerdì 15 febbraio 2019 esce “Head Above Water”, il sesto album di inediti dell’artista canadese.

Avril Lavigne è pronta per il grande ritorno sulle scene musicali internazionali. Esce oggi, venerdì 15 febbraio 2019, il sesto album di inediti della cantante canadese. Il disco, dal titolo “Head Above Water, arriva a sei anni di distanza dal precedente lavoro intitolato semplicemente “Avril Lavigne”.

Finalmente la lunga attesa dei fan sta per essere ripagata con il nuovo disco composto da ben dodici tracce inedite.

Il nuovo progetto discografico di Avril Lavigne

“Head Above Water” è stato anticipato da tre singoli di grande successo: il brano da cui l’album prende il nome, “Tell Me It’s Over” e “Dumb Blonde”. La prima canzone, pubblicata nel settembre del 2018, ha ottenuto grandi consensi da parte del pubblico e della critica che hanno apprezzato tantissimo il ritorno della cantante, complimenti anche per il singolo “Tell Me It’s Over” e per l’esplosiva “Dumb Blonde”, duetto con la rapper Nicki Minaj che dopo la collaborazione con le Little Mix torna a misurarsi con artiste pop dando quel tocco in più alla canzone come soltanto lei sa fare.

Il 12 febbraio 2019, data di distribuzione del singolo “Dumb Blonde”, è stato pubblicato su YouTube anche il lyric video ufficiale della canzone che ad oggi ha già superato 2 milioni di visualizzazioni e oltre 18.000 commenti, quasi tutti entusiasti del risultato finale.

Una carriera fatta di grandi successi

Nel corso degli anni Avril Lavigne ha sempre mantenuto il suo animo rock’n’roll misurandosi però anche con ballad e brani dalle influenze maggiormente pop che l’hanno resa una delle protagoniste della scena musicale internazionale. La grande forza dell’artista canadese è anche la sua grande energia nelle esibizioni live. Inoltre, secondo recenti rilevamenti, l’artista avrebbe venduto quasi 100 milioni di dischi in circa vent’anni di carriera, iniziata quando si impose agli occhi di tutto il mondo con l’indimenticato brano “Complicated”, colonna sonora della nostra estate del 2002, e con l’album “Let Go”, un successo straordinario in tutto il mondo con oltre 10 milioni di copie vendute, di cui 7 milioni soltanto negli Stati Uniti.

Negli anni successivi Avril ha mantenuto il successo sfornando altri dischi e brani di grande popolarità come “Girlfriend” e “The Best Damn Thing”, i due primi singoli estratti dal suo terzo album in studio distribuito nella primavera del 2007 e dal titolo “The Best Damn Thing”.