Le 5 canzoni più belle di Avril Lavigne

Avril Lavigne è conosciuta come la reginetta del punk rock. Diventata famosa a soli 17 anni, costituisce una fetta fondamentale della musica internazionale: sin da giovanissima, infatti, ha fatto parte della discografia completa di una generazione, che non poteva fare a meno d’identificarsi in Avril Lavigne. Sono cinque anni che la cantante ha smesso di produrre musica: ossia dal 2013, dai tempi del suo ultimo disco (“Avril Lavigne”), per una ragione purtroppo molto seria. L’artista ha contratto la malattia di Lyme, un disturbo che se non curato può causare gravi disagi alla salute. Oggi Avril Lavigne sta bene ed è anche pronta a tornare con un nuovo album. Nell’attesa di questo lavoro, ecco le cinque canzoni più belle mai create dalla punk girl più grintosa di sempre.

Sk8ter Boy

Se è stato “Complicated” il singolo che ha fatto conoscere Avril Lavigne in tutto il mondo, è stato “Sk8ter Boy” il brano che ha fatto capire di che pasta era fatta la cantante. Secondo estratto da “Let Go” – primo album di Lavigne, uscito nel 2002 – racconta la storia di una ragazza che conosce un ragazzo molto diverso da lei. Una ballerina con uno skater: una storia possibile? Secondo lei no. Ma quando cresce vede che lui è diventato famoso e decide di richiamarlo, ricevendo un “no” come risposta. Il video di “Sk8ter Boy” è stato proclamato il migliore del decennio dalla British Telecom dopo un sondaggio.

My Happy Ending

Una storia d’amore, che racconta uno dei cliché più diffusi soprattutto tra gli adolescenti. Una coppia innamorata che però si rompe, forse a causa degli amici o dell’immaturità di lui. In “My Happy Ending” Avril Lavigne si sfoga e parla dell’amarezza di una relazione finita, sulla quale si erano riposte tante speranze. Secondo singolo estratto da “Under My Skin”, album del 2004, ha ottenuto il disco di platino nel 2005.

He Wasn’t

È la traccia più veloce di “Under My Skin”: quarto estratto dall’album, “He Wasn’t” non è di certo uno dei testi più profondi di Avril Lavigne, ma gli va dato il merito di aver fatto ballare milioni di ragazzi e ragazze durante l’estate del 2005. Il brano parla sempre di una storia d’amore, e di un ragazzo che non si mostra alle aspettative e dei sogni della sua lei.

Girlfriend

“Girlfriend” è forse il singolo più famoso di Avril Lavigne. È stato nella prima posizione della Billboard Hot 100 e si è confermato il più venduto al mondo nel 2007. Primo estratto da “The Best Damn Thing” racconta una storia estremamente semplice: quella di una ragazza a cui piace un suo amico già fidanzato. Alla fine si metteranno insieme, dopo aver fatto mettere da parte l’altra. È il singolo di maggior successo di Avril Lavigne nelle classifiche musicali di tutto il mondo.

Alice

A metà tra sogno e incubo (come definito dal critico musicale Todd Martens), “Alice” di Avril Lavigne è un brano contenuto nell’album “Goodbye Lullaby”. Fa parte della colonna sonora del film di Tim Burton, “Alice in Wonderland”, e racconta la storia della ragazzina caduta nel buco in chiave gotica e dark.