Avril Lavigne sta per pubblicare il nuovo album?

Dopo cinque anni di silenzio, Avril Lavigne sta per tornare con un nuovo album. La cantante canadese lo aveva annunciato da tempo, ma una foto pubblicata sui social sta facendo pensare che tutto sia quasi pronto. La star ha postato un video di un teschio con le cuffie, scatenando il putiferio in rete e migliaia di commenti e visualizzazioni. Secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un indizio sul fatto che il disco di Avril Lavigne avrebbe raggiunto la fase di teasing. Sarà davvero così? I fan ovviamente lo sperano.

Il nuovo album di Avril Lavigne

Qualche mese fa Avril Lavigne ha confermato che stava lavorando al suo nuovo album: un progetto ambizioso e al quale ha dedicato molto tempo. «Ho scritto canzoni che sono davvero potenti e sincere e penso che le persone saranno in grado di relazionarsi con esse – ha dichiarato - Negli ultimi due anni ho fatto un sacco di cose personali e quindi ne ho tratto ispirazione. Voglio dire, lo faccio sempre, ma questo album è così diverso».

La malattia di Lyme

È dal 2013 – ossia da quando è uscito “Avril Lavigne”, ultimo album della star – che i fan aspettano un nuovo disco. Non si può però non simpatizzare e capire la cantante, che è stata molto male per un lungo periodo di tempo. Avril Lavigne, infatti, ha contratto la malattia di Lyme nel 2013: a causa di una diagnosi tardiva, purtroppo, ha sofferto moltissimo. Avril Lavigne ha rivelato la notizia solo nel 2015, quando ha iniziato a sentirsi meglio. Il disturbo non l’ha allontanata solo dal mondo esterno – tanto che per molti anni non ha fatto apparizioni pubbliche – ma anche dalla musica. A causa della spossatezza causata dalla malattia di Lyme, per lei era impossibile comporre e suonare: questo il motivo per cui non è riuscita a far uscire nemmeno un album in cinque anni.

Gli esordi di Avril Lavigne

La carriera di Avril Lavigne è stata una delle più veloci che si siano mai viste. La ragazza, che era già stata notata nel 1999 dopo aver duettato con Shania Twain, è stata messa sotto contratto discografico nel 2000 con la casa discografica L.A. Reid. L’anno successivo è uscito “Complicated”, il suo singolo di debutto: fu un successo enorme, soprattutto tra gli adolescenti. Milioni di ragazzi in tutto il mondo s’identificavano in quella punk girl fuori dagli schemi e dai canoni della musica tradizionale e iniziavano a copiarne lo stile e, soprattutto, a comprarne i dischi. ”Let Go”, il suo primo album, ha raggiunto le prime posizioni delle più prestigiose classifiche musicali.

“The Best Damn Thing”

Il più grande successo di Avril Lavigne è stato “The Best Damn Thing”, l’album uscito nel 2017. All’interno del disco, infatti, è contenuto “Girlfriend”, il singolo più famoso, venduto e ascoltato di Avril Lavigne. È proprio con “Girlfriend” che ha raggiunto la vetta della Billboard Hot 200. Il brano, inoltre, è stato il più venduto del 2007. Nel 2013, purtroppo, la battuta d’arresto: riuscirà Avril Lavigne a rimettersi in sesto con il nuovo album in arrivo in autunno? I suoi vecchi fan lo sperano, soprattutto perché l’artista era finita nel dimenticatoio. All’interno del quale, evidentemente, non ci vuole più stare.