Chi è Avril Lavigne, l'ex sk8ter girl oggi tornata al successo

È stata l’idolo di un’intera generazione negli anni duemila. Poi, è scomparsa. Stiamo parlando di Avril Lavigne, l’ex skater girl che ha fatto sognare milioni di teenager con “Complicated” e “I’m With You”. Piccola, tenace, aggressiva e punk rock quanto bastava per renderla l’idolo dei ragazzi – e delle ragazze, specialmente – di tutto il mondo. Avril Lavigne è stata sulla cresta dell’onda per diversi anni e tutti i suoi album sono stati un gran successo: basti pensare che il singolo “Girlfriend” è stato il più venduto al mondo nel 2007.

L’ascesa di Avril Lavigne

Avril Lavigne è nata nel 1984. Originaria del Canada, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica già da piccolissima: la giovane, infatti, ha preso parte ai cori gospel di diverse chiese ed è lì che ha cominciato a porre le basi per la cantante che sarebbe diventata un domani. Vista la sua grande passione, i genitori le hanno regalato una chitarra per il suo undicesimo compleanno. È con questa che Avril Lavigne ha iniziato a comporre i suoi primi brani.

Da “Let Go” a “Avril Lavigne”

Dopo aver fatto esperienza a teatro, nel 1999 Avril Lavigne ha deciso di tentare un concorso radiofonico. Il premio? Un duetto con la grande Shania Twain. Alla fine del 2000, grazie all’incontro con il talent scout Ken Krongard, ha finalmente ottenuto il suo primo contratto discografico con la L.A. Reid. Dopo un anno di lavoro prima a New York e poi a Los Angeles, Avril Lavigne ha fatto finalmente uscire il suo singolo di debutto. Sulle principali stazioni radio e nelle televisioni sono iniziate a riecheggiare le note di “Complicated”. Il brano è diventato subito una hit internazionale e ha contribuito a far girare il nome di Avril Lavigne in tutto il mondo. “Complicated” è stato uno dei singoli che ha incassato di più nel 2002. “Let Go”, il suo primo album, è uscito a giugno, piazzandosi nelle prime posizioni delle classifiche musicali.

Anche i successivi album di Avril Lavigne sono stati un gran successo. Nel 2004 ha visto la luce “Under My Skin”, mentre il 2007 è l’anno di “The Best Damn Thing”. È da quest’ultimo disco che è stato tratto il suo singolo di maggior successo, “Girlfriend”. È stato il brano più venduto del 2007 nonché la sua unica canzone a essere arrivata alla prima posizione della Billboard Hot 100 (nonostante anche le altre abbiano raggiunto numeri molto alti nelle classifiche musicali). Nel 2011 è uscito “Goodbye Lullaby”, mentre nel 2013 è stata la volta di “Avril Lavigne”.

La malattia e il ritorno sulla scena

Per molto tempo Avril Lavigne è stata lontana dai riflettori. Solo nel 2015 ha deciso di prendere parola pubblicamente e svelare il motivo dell’assenza: la cantante aveva contratto la malattia di Lyme, un disturbo causato da una zecca che l’aveva resa molto debole e impossibilitata a muoversi dal letto. Avril Lavigne è stata in cura per diverso tempo e, una volta ripresasi, ha iniziato a lavorare a un nuovo album. Qualche giorno fa, finalmente, l’annuncio tanto atteso: l’ex skater girl pubblicherà il suo disco in autunno. Pronti al ritorno della punk girl più famosa di sempre?