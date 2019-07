Avril Lavigne: il video del nuovo singolo "I fell in love with the Devil"

Fuori il videoclip del nuovo singolo di Avril Lavigne, “I fell in love with the Devil”, rilasciato il 15 luglio 2019 su YouTube

“I fell In love with the Devil” è il quarto estratto del nuovo disco di Avril Lavigne, “Head Above Water”, rilasciato il 28 giugno. Il 15 luglio questo brano ha già un videoclip con oltre 1 milione e 300 mila visualizzazioni YouTube.

Il video di “I Fell in Love with the Devil”

Il nuovo singolo di Avril Lavigne, “I fell in love with the Devil”, fa parte del sesto progetto studio della cantante canadese. Scritto da lei e prodotto in collaborazione con Chris Baseford, il brano racconta di una relazione tossica che la Lavigne intratteneva durante un periodo di sofferenza provocata dal morbo di Lyme. Il 7 febbraio, Avril Lavigne aveva lasciato un commento sulla canzone: «A volte il tuo cuore e la tua mente sono in conflitto e si arriva in una situazione che sai non essere giusta, ma quando sei lì diventa difficile uscirne». Il video è stato diretto da Elliott Lester e prodotto da Chromista.

Head Above Water

Il sesto studio album di Avril Lavigne s’intitola “Head Above Water” ed è stato rilasciato ufficialmente il 15 febbraio 2019 per la BMG Rights Management. Il disco arriva a sei anni di distanza da “Avril Lavigne”, un lungo periodo di pausa dovuto alla battaglia dell’artista contro il morbo di Lyme. Alla produzione hanno collaborato Stephan Moccio, Johan Carlsson, Jon Levine, Mitch Allan e Chris Baseford. Per promuovere la release sono stati rilasciati quattro singoli: “Head Above Water” (19 settembre 2018), “Tell Me It’s Over” (12 dicembre 2018), “Dumb Blonde” (12 febbraio) e “I Fell in Love with the Devil”. Tutte le canzoni dell’album sono ispirate a uno dei periodi più difficili della vita della star. Parlando con un fan su Twitter, Avril ha scritto: «[Il mio album sarà] personale, prezioso, intimo, drammatico, crudo, potente, forte e inaspettato. Questo disco è un vero e proprio viaggio emotivo ed emozionale».

Il grande ritorno di Avril Lavigne riporta in auge una star che aveva iniziato la sua carriera nel 2002 con il disco di debutto, “Let Go”, e un modo di fare skate punk che ha conquistato generazioni di adolescenti. Da regina del pop punk, grazie a pezzi come “Complicated”, “Girlfriend” e molti altri, il nuovo disco marca un cambiamento anche nello stile musicale dell’artista canadese, ora decisamente più orientata al rock.

Avril Lavigne Head Above Water Tour 2019

Per la prima volta in sei anni, Avril Lavigne ha indetto un tour nel cuore del Nord America per portare la sua musica, tra vecchi classici e brani estratti dal nuovo disco: