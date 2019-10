Avril Lavigne in concerto a Milano

Avril Lavigne prosegue il suo “ Head Above Water Tour ” portandolo in Europa e facendo tappa anche in Italia, al Fabrique di Milano .

Avril Lavigne ha da poco terminato il tour per tutti gli Stati Uniti, ma ha deciso di continuare a fare show in Europa, Giappone, Cina e Sud-Est Asiatico. La star di “Complicated” ha inserito nella sua tournèe anche l’Italia e precisamente Milano. La cantante canadese si esibirà al Fabrique di Milano il 16 marzo 2020.

“Head Above Water World Tour 2020”

Avril Lavigne ancora non vuole credere che il suo tour negli USA sia finito, le è mancato esibirsi, sentire l’affetto e il calore dei suoi fan. La star del pop-rock era ferma da cinque anni e riprendere dopo così tanto tempo e vedere i suoi fan accoglierla in maniera entusiasmante l’ha colpita, tanto da decidere di portare il suo “Head Above Water Tour” in giro per il mondo, passando dall’Europa e includendo anche l’Italia che farà da apripista. La data fissata è il 16 marzo al Fabrique di Milano. Solo i fan iscritti a My Live Nation avranno l’opportunità di acquistare in anteprima i biglietti per lo show italiano, solo per 48 ore, dalle ore 9 di mercoledì 16 ottobre 2019 sul sito di Live Nation. Tutti gli altri dovranno aspettare la messa in vendita generale che partirà venerdì 18 dalle ore 9 sui siti ufficiali di Ticketmaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. “Head Above Water World Tour” toccherà 11 città europee: da Amsterdam a Parigi, da Berlino a Manchester e dopo questa leg, riprenderà quella mondiale con una nuova serie di concerti in Cina, Giappone e nel Sud-Est Asiatico.

Avril Lavigne e la voglia di continuare

Appena ha terminato i suoi concerti che l’hanno vista esibirsi sui palchi più importanti degli USA, Avril Lavigne ha annunciato la volontà di continuare con gli show volando oltreoceano: “Mi sono divertita tantissimo durante il tour negli Stati Uniti! Non posso credere che sia già finito! Vedere i volti dei miei fan ogni sera e sentire la loro energia era ciò di cui avevo davvero bisogno. Mi mancava salire sul palco e cantare con il mio pubblico. Tutto ciò mi ha dato una gioia inimmaginabile per cui sono felicissima di annunciare che porterò “Head Above Water Tour” in giro per il mondo il prossimo anno in Europa, Giappone, Cina e Sud-Est Asiatico”.

“Head Above Water World Tour”: le date europee

Come per gli show negli Stati Uniti, Avril Lavigne si esibirà in tutte le sue hit che l’hanno resa la cantante pop-rock mondiale è oggi e i nuovi pezzi inseriti nel suo ultimo disco uscito a febbraio 2019, che ha segnato il suo ritorno sul panorama musicale. Di seguito tutte le date europee del “Head Above Water World Tour 2020”

16 Marzo 2020 Milano, Italia Fabrique

18 Marzo 2020 Bruxells, Belgio Forest National

19 Marzo 2020 Offenbach, Germania Stadthalle Offenbach

20 Marzo 2020 Amsterdam, Paesi Bassi AFAS Live

22 Marzo 2020 Vienna, Austria Gasometer

23 Marzo 2020 Zurigo, Svizzera Volkshaus

26 Marzo 2020 Parigi, Francia L’Olympia

28 Marzo 2020 Berlino, Germania Columbiahalle

29 Marzo 2020 Colonia, Germania Palladium

30 Marzo 2020 Monaco, Germanoa Zenith

1 Aprile 2020 Londra, UK O2 Brixton Academy

2 Aprile 2020 Manchester, UK O2 Apollo