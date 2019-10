Malika Ayane, il nuovo singolo è "WOW (Niente aspetta)"

Impegnata come giudice di X Factor 2019, accanto a Mara Maionchi, Sfera Ebbasta e Samuel, Malika Ayane non ferma la sua produzione discografica. Accanto al grande successo ottenuto nello show in onda su Sky Uno, la cantautrice è pronta a pubblicare un nuovo brano. Dall’11 ottobre arriva il nuovo singolo “WOW (Niente aspetta)” scritto dalla stessa cantautrice e da Shridhar Solanki. Il brano è prodotto da Malika Ayane insieme a Michele Clivati e Roberto Vernetti. “WOW (Niente aspetta)” è stato descritto così dalla stessa artista: «La vita è qui e adesso ed è fatta da milioni di adesso, tante volte sempre uguali, che possono sembrare pesanti, ripetitivi, persino angosciosi semplicemente perché siamo noi che viviamo la consuetudine, la costanza e la normalità come qualcosa da cui scappare e non la dimensione da cui trarre ogni giorno tutti gli spunti per fare qualcosa di nuovo ed eccezionale».

Il brano “WOW (Niente aspetta)” e il nuovo album

Il brano rappresenta una sintesi di quanto fatto negli ultimi due album “Naif” e “Domino”. “WOW (Niente aspetta)” ha riferimenti ben precisi alla black music degli anni ’80 e si ispira al suono degli Arrested Development e dei De La Soul. Una canzone leggera per rispondere all’imbruttimento dei tempi moderni. Continua quindi il progetto di consapevolezza che valorizza la consuetudine come occasione e non come punizione. Il nuovo album di Malika Ayane dovrebbe arrivare nel 2020, a soli due anni di distanza dall’ultimo progetto discografico. Partecipano alla stesura Pacifico, già presente in altri album e il chitarrista Jacopo Bertacco che ha raggiunto i due artisti a Berlino per collaborare alla scrittura dei nuovi brani. L’ultimo album di Malika Ayane è “Domino”, disco composto da brani che sono immaginati come altrettante tessere di un domino che, se mescolate, creano sempre combinazioni diverse. Dopo una lunga leg ad inizio 2019, l’artista è stata impegnata anche in un tour estivo, il “Domino en plein air”. Malika Ayane si è esibita con Carlo Guadiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra. Uno spettacolo diverso rispetto alle due versione del Domino Tour, una per i teatri e l'altra più ruvida ed essenziale per i club. Malika Ayane ha scelto di cimentarsi in una lunga attività live per riprendere contatto con il pubblico. La cantautrice è stata infatti impegnata a lungo per la stesura di “Domino”, un lavoro introspettivo e sopra le righe.

La carriera di Malika Ayane

Per diversi anni cantante al Teatro alla Scala di Milano, Malika Ayane ha firmato il primo contratto discografico nel 2007. Due anni dopo vince il Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano “Come Foglie”. Ha ricevuto diverse candidature per premi prestigiosi come il Premio Tenco, il Nastro d’Argento, gli MTV Europe Music Awards e gli MTV Awards. Malika Ayane si è cimentata anche in spettacoli teatrali interpretando Evita Peron nel musical “Evita” e alcune piccole parti in “Perfetta”, “Tutti i rumori del mare” e “Caserta Palace Dream”. Sono quindi gli album finora pubblicati: “Malika Ayane” nel 2008, “Grovigli” nel 2010, “Ricreazione” nel 2012, “Naif” nel 2015 e “Domino” nel 2018.