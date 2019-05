Malika Ayane in concerto: il tour estivo parte il 26 giugno

Al via il 26 giugno il nuovo tour di Malika Ayane, in programma per l’estate del 2019

Debutterà il 26 giugno al Teatro San Domenico di Crema (in provincia di Cremona) il nuovo tour di Malika Ayane, in programma per l’estate del 2019. Una tournée che segue quella già andata in scena in inverno nei club e nei teatri delle principali città d’Italia, con oltre trenta concerti in programma.

Malika Ayane: i concerti di “Domino en plein air” nell’estate del 2019

I concerti di “Domino en plein air” – questo il titolo del nuovo tour in programma nell’estate del 2019 – vedranno la cantautrice impegnata sul palco insieme a Carlo Guadiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batterista e Jacopo Bertacco alla chitarra. Dopo il primo concerto in programma al Teatro San Domenico di Crema, la tournée proseguirà nelle principali città d’Italia, rigorosamente in luoghi all’aperto, con l’ultimo concerto in programma il 16 settembre in piazza del Plebiscito a Lanciano, in provincia di Chieti. Queste sono le prime date del tour che sono state rese annunciate finora, ma nuovi spettacoli dovrebbero essere resi noti già nei prossimi giorni. I concerti del “Domino en plein air”, il nuovo tour di Malika Ayane:



Mercoledì 26 giugno 2019 Teatro San Domenico, Crema (CR)



Sabato 13 luglio 2019 Festival Musicastelle Outdoor, Champrocher (AO)



Sabato 20 luglio 2019 Palmanova Village, Aiello del Friuli (UD)



Domenica 18 agosto 2019 Teatro dei Ruderi, Cirella di Diamante (CS)



Mercoledì 21 agosto 2019 Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU)



Domenica 15 settembre 2019 I suoni delle Dolomiti, Villa Welsperg, Val Canali Tonadico San Martino di Castrozza (TN)

Lunedì 16 settembre 2019 Piazza del Plebiscito, Lanciano (CH)

Attualmente sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati sono disponibili i soli biglietti relativi all’ultima data del tour, in programma lunedì 16 settembre in piazza del Plebiscito a Lanciano, in provincia di Chieti. I tagliandi per il concerto sono disponibili al prezzo di 23 euro ciascuno: costo relativo al posto unico numerato.

Malika Ayane: la probabile scaletta del tour nell’estate del 2019

Il tour di Malika Ayane in programma nelle principali piazze d’Italia per l’estate del 2019 sarà dedicato soprattutto ai brani tratti da “Domino”, l’ultimo disco di inediti della cantante di Milano. Tra questi, non mancheranno i tre singoli finora estratti: “Stracciabudella”, “Sogni tra i capelli” e “Quanto dura un’ora”. Oltre a questi brani, però, non mancheranno le canzoni più celebri e apprezzate della discografia dell’artista: pezzi come “E se poi”, “Ricomincio da qui”, “Adesso e qui” e “Come foglie”. La probabile scaletta del tour di Malika Ayane in programma nell’estate del 2019, sulla base dei concerti che sono già andati in scena questo inverno: