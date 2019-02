Malika Ayane in concerto a Padova: info e scaletta

Parte da Padova il lungo fine settimana che porterà Malika Ayane a chiudere il suo “Domino Tour”, che da diversi mesi la sta portando in giro per l’Italia. Se siete a Padova e dintorni e volete trascorrere un San Valentino alternativo alla solita cena tête à tête, raggiungere il Gran Teatro Geox e regalarsi le note suadenti della cantante milanese può essere una valida opportunità. L’inizio del concerto è previsto per le 21.30, biglietti ancora disponibili per quasi tutti i settori: sono sold out solo le Poltrone di secondo livello numerate, ancora in vendita invece i tagliandi per la Poltrona di primo livello (40,50 euro), la Prima Platea numerata (46,00 euro) e la Seconda Platea numerata (34,50 euro). I concerti nei teatri, come quello che andrà in scena al Geox, sono caratterizzati da suoni morbidi e pieni, con una ricerca di sonorità finalizzata ad avvicinare i brani di repertorio a quelli inediti: sul palcoscenico la cantante sarà accompagnata da Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra. Nei club, invece, le canzoni sono riportate allo scheletro, con una concezione più ruvida ed essenziale: sul palco la cantautrice è anche al synth e ha al fianco solo Bertacco e Lippolis. Biglietti ancora disponibili direttamente presso la biglietteria del teatro a partire da 36 euro.

La probabile scaletta

Come anticipato, la scaletta dei concerti a teatro e nei club differisce in maniera sostanziale, soprattutto per quanto riguarda gli arrangiamenti dei singoli brani. Questa la scaletta eseguita dalla Ayane in occasione del concerto del 24 gennaio scorso al Teatro Golden di Palermo, che dovrebbe variare solo in minima parte rispetto a quella di Padova, dato che la Ayane la sta riproponendo con solo piccoli ritocchi di volta in volta nel corso delle sue esibizioni:

Stracciabudella Questioni di forma Cose che ho capito di me Tempesta Blue bird Sogni tra i capelli Non usciamo E se poi Per abitudine Senza fare sul serio Quando dura un’ora Dimentica domani Ricomincio da qui Nobody knows Il giorno in più Nodi Controvento Something in changing Neve casomai Blu Tre cose Feeling better Vestito da Domenica Imprendibile Adesso e qui Come foglie

Il “Domino Tour”

Il tour promozionale di “Domino”, ultimo album in studio di Malika Ayane, volge ormai verso il rush finale, con le ultime quattro date in questo fine settimana a chiudere un ciclo di concerti iniziato ormai tre mesi fa. È ancora disponibile anche il rimborso per quanto riguarda la data dello scorso 18 gennaio al Demodè di Modugno (BA), cancellata all’ultimo momento a causa di alcune verifiche amministrative cui era stato sottoposto il locale proprio a ridosso del live della Ayane. Le richieste saranno valide fino al 15 marzo prossimo. Questo il calendario completo delle date rimanenti del “Domino Tour”, dopo il quale arriverà un po’ di meritato riposo per la cantante milanese: