Malika Ayane, Domino Tour continua a teatro: le date dei concerti

Con alle spalle le straordinarie performance del 2018, Malika Ayane riparte alla grande con un fitto calendario di eventi dal vivo. Per il “Domino Tour”, la cantautrice sceglie un formato duplice, e un tour caratterizzato da appuntamenti nei migliori club italiani seguiti dalle date a teatro, dove l’anima delle sue canzoni può emergere in maniera completamente differente.

Malika Ayane: le date del “Domino Tour 2019”

Ecco le date del “Domino Tour 2019” di Malika Ayane:

16 gennaio, Bari - Teatro Team

18 gennaio, Modugno (BA) - New Demodè Club

20 gennaio, Lecce – Teatro Politeama Greco

23 gennaio, Catania – Teatro Metropolitan

24 gennaio, Palermo – Teatro Golden

1 febbraio, Varese – Teatro OpenJobMetis

2 febbraio, Rovereto – Smart Lab

3 febbraio, Trento, Auditorium Santa Chiara

4 febbraio, Udine – Teatro Nuovo Giovanni da Udine

8 febbraio, Brescia – Lattepiù

9 febbraio, Brescia – Dis-Play

14 febbraio, Padova – Gran Teatro Geox

15 febbraio, Reggio Emilia – Teatro Romolo Valli

16 febbraio, Taneto di Gattatico (RE) – Circo Arci Fuori Orario

23 febbraio, Chiasso – Teatro di Chiasso

Le prevendite dei biglietti sono naturalmente già cominciate sul circuito online TicketOne e nei negozi autorizzati. In base alla disponibilità delle date, i clienti potranno anche decidere di acquistare pacchetti speciali teatro + club per fruire dell’esperienza completa del live di Malika Ayane. Il prezzo dei biglietti parte da 25€ per alcune delle location.

Un tour “duplice”

Il tour “Domino” per il 2019 è segnato da un’intrinseca duplicità che si articola nelle date, alcune nei club e altre nei teatri. La cantautrice presenterà infatti gli stessi brani, ma completamente rivisitati in base alla location. Malika Ayane porta in scena una selezione di elementi di arrangiamento, tra synth in discoteca e sonorità morbide nei teatri, trovando due direzioni completamente differenti per la stessa fatica discografica.

Sul palcoscenico, Malika sarà accompagnata da Daniele di Gregorio (marimba), Carlo Gaudiello (piano), Marco Mariniello (basso), Nico Lippolis (batteria), Jacopo Bertacco (chitarra). Nei club, sarà la stessa Malika Ayane a suonare keytar e synth accompagnata sempre da Bertacco e Lippolis.

Parlando ai microfoni di Sky Tg24, Malika Ayane si è detta pronta ad affrontare l’avventura del tour e felice di poter presentare un disco come “Domino”: «È un bene che io conosca già il disco e possa presentarlo. Portiamo un album e uno spettacolo alle persone, e poterlo considerare come un vecchio amico aiuta molto. Sono versatile, curiosa e porto in giro persone ed emozioni».

Domino

Il quinto disco di Malika Ayane s’intitola “Domino” ed è stato pubblicato il 21 settembre 2018 per la Sugar Music. L’album è arrivato a distanza di 2 anni dall’ultimo progetto della cantautrice milanese, “Naif”. Si tratta del lavoro più sentito e più introspettivo di Malika Ayane, evidenziato soprattutto dal singolo “Stracciabudella (Sugar)”. La canzone, scritta dalla stessa Ayane cn Shridar Solanki, racconta delle sensazioni provocate dall’amore, delle emozioni che non si possono tenere a freno e che, talvolta, dilaniano da dentro. Il video ha superato 1 milione e 600 mila visualizzazioni su YouTube.