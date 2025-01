Attacco al potere 3: il cast del film stasera in tv

In onda su Italia Uno mercoledì 7 gennaio, Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen è il terzo film della saga dopo Attacco al potere - Olympus Has Fallen del 2013 e dopo Attacco al potere 2 del 2016.

Diretta da Ric Roman Waugh, la pellicola vede ancora una volta Gerard Butler nel ruolo del protagonista. Quando la scorta presidenziale viene attaccata da droni telecomandati a distanza, Mike Banning (candidato dal Presidente Allan Trumbull ad assumere la carica di Direttore del Secret Service) viene accusato di essere la mente dietro l'attacco. Nessun altro membro della scorta è infatti sopravvissuto. Da qui, la sua corsa contro il tempo per dimostrare d'essere innocente.

Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen : i protagonisti

Come nei precedenti capitoli, il ruolo della guardia personale in Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen è interpretato da Gerard Butler.

Attore e produttore cinematografico britannico, dopo gli inizi a teatro Butler esordisce al cinema nel 1997 con La mia regina di John Madden: da lì, è tutto un crescendo di riconoscimenti e di film di successo, a cominciare da Tomb Raider: La culla della vita al fianco di Angelina Jolie. Nel 2004 è il protagonista de Il fantasma dell’Opera, nel 2007 è il re spartano Leonida nel leggendario 300. Da sempre, nella sua carriera, Gerard Butler alterna film d’azione e commedie riscontrando sempre pareri positivi dalla critica: da La dura verità con Katherine Heigl a Giustizia privata, da Il cacciatore di ex con Jennifer Aniston a Gods of Egypt.

Al fianco di Gerard Butler / Mike Banning troviamo una vera e propria leggenda del cinema: Morgan Freeman. È lui - cinque volte candidato al Premio Oscar, che ha poi ottenuto per il suo ruolo in Million Dollar Baby - a dare volto ad Allan Trumbull. Nato in un’umilissima famiglia del Tennessee nel 1937, il suo successo comincia negli anni Ottanta: nel 1988 riceve la prima candidatura all’Oscar per Street Smart - Per le strade di New York, seguita dalle nomination per A spasso con Daisy, Le ali della libertà e Invictus - L’invincibile. Le produzioni di successo a cui Freeman ha preso parte non si contano: da Robin Hood - Principe dei ladri a Gli spietati di Clint Eastwood, da Seven con Brad Pitt e Kevin Spacey a Batman Begins e Il cavaliere oscuro - Il ritorno dove interpreta il ruolo di Lucius Fox. Nel 2012 ha ottenuto il Golden Globe alla carriera.

Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen: il cast

Nel cast di Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen anche Jada Pinkett Smith (nei panni di Helen Thompson), moglie di Will Smith e attrice. Diversi i film all’attivo, da Alì al fianco del marito a Matrix Reloaded e Matrix Revolutions fino a Collateral. Nel 2008 debutta come regista con il film drammatico The Human Contract.

A prestare il volto a Gentry è ancora una volta Lance Reddick, il Cedric Daniels della serie tv The Wire, volto noto del piccolo schermo grazie ai suoi ruoli in Lost, Fringe e American Horror Story; il vicepresidente Kirky è invece Tim Blake Nelson, agente dell’FBI in Donnie Brasco e parte di film di successo come La sottile linea rossa, Hamlet 2000, Fratello, Dove sei?. Nel 2001 dirige O come Otello e La zona grigia, ambientato ad Auschwitz.

Il padre di Mike Banning è infine Nick Nolte, ex modello tre volte candidato all’Oscar per Il principe delle maree, Affliction e Warrior.