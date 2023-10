Jada Pinkett Smith è in trattative con Will Smith per un libro insieme

“Io e Will stiamo parlando di scrivere un libro , insieme , intitolato Don’t Try This at Home”. In un’intervista rilasciata a Extra Jada Pinkett Smith , moglie di Will Smith , ha dichiarato l’intenzione di sviluppare un progetto letterario con la collaborazione del marito. L’idea è arrivata dopo l’uscita del memoir Worthy e la rivelazione della separazione della coppia , ormai in corso da sette anni. In precedenza, in una puntata del podcast School of Greatness, Pinkett Smith aveva dichiarato: “Spero che un giorno potremo scrivere un libro insieme. E come ne abbiamo passate così tante. E tutte le fasi della relazione che abbiamo attraversato. E ce ne sono molte, e molte a venire”.

UNA RELAZIONE INTENSA

Pinkett Smith e Smith hanno celebrato le nozze nel 1997, e come svelato dall’attrice la coppia si è separata di fatto nel 2016 ma non contempla l’opzione del divorzio. Dopo aver letto le recenti rivelazioni scritte dalla moglie, l’attore ha spiegato in una mail a The New York Times che il memoir Worthy “l’ha risvegliato” e gli ha aperto gli occhi sul fatto che Jada “ha vissuto una vita più al limite di quando avessi immaginato. È più resiliente, intelligente e compassionevole di quanto avessi compreso”. Smith ha proseguito: “Quando stai con qualcuno per più di metà della tua vita, subentra una sorta di cecità emotiva. E puoi perdere troppo facilmente la tua sensibilità per le loro sfumature nascoste e bellezze sottili”. Secondo Pinkett Smith, però, lungo il percorso entrambi hanno fatto “molto duro lavoro insieme”, una tappa essenziale “per vedere il punto di vista dell’altro e per rispettarsi davvero e amarsi a vicenda”, soprattutto dopo lo schiaffo sferrato da Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar del 2022 come reazione alla derisione del presentatore ai danni della moglie. Come riportato da Variety, Pinkett Smith ha ricostruito le conseguenze emotive della vicenda: “Quando ero seduta agli Oscar, qualcosa è scattato. Non appena ho pensato, “oh cavolo, hai colpito Chris? Ero tipo, viaggio con te. Non sono venuta qui come tua moglie, ma me ne vado come tua moglie perché c’è una tempesta che dovremo affrontare insieme. Non lascerò il tuo fianco”". Dopo lo schiaffo, Smith aveva gridato: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua f*****a bocca”, un'affermazione sorprendente anche per Pinkett Smith: “Non ci siamo chiamati marito e moglie per molto tempo” ha raccontato a NBC News. In un'intervista rilasciata a People l'attrice ha inoltre rivelato che nel 2016 proprio Rock, coinvinto che lei e Smith avessero divorziato, le avrebbe chiesto di uscire. Per la coppia le sfide non sembrano finite, e forse è un bene perché “è nelle sfide che troviamo il meglio di noi stessi, e senza, non lo faremo”.