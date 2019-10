Julia Michaels in concerto a Milano: info e scaletta

Dopo anni all’ombra dei grandi nomi del pop internazionale, Julia Michaels sta finalmente spiccando il volo da sola. Ora la cantautrice americana arriva in Italia con il suo “Inner Monologue Tour” che mercoledì 2 ottobre sbarca al Fabrique di Milano per la terzultima data europea. Biglietti ancora disponibili sia sul circuito TicketOne che direttamente in cassa al prezzo di 28,75 euro, disponibili anche dei vip pass con i quali, presentandosi per le 18 al locale milanese, sarà possibile incontrare l’artista prima del concerto. Orario di inizio previsto per le 20.30, con l’esibizione di Rhys Lewis ad aprire la serata.

Da ghost writer a cantante

Benché la carta d’identità dica che non sia ancora arrivata alla soglia dei 26 anni, Julia Carin Cavazos (questo il suo nome di battesimo) ha già una robusta esperienza come autrice alle spalle. Appena ventenne, giunta in California insieme alla famiglia, si è fatta subito notare per il suo talento compositivo e molte star della musica americana si sono rivolte a lei per la stesura dei loro brani: Justin Bieber (per il quale ha composto “The Feeling” e “Sorry”), Demi Lovato (“Fire Starter”, “Kingdom Come”, “Waitin’ For You”), Rita Ora (“Poison”), Gwen Stefani (con la quale scritto a quattro mani tutto l’album “This Is What The Truth Feels Like”), Kygo (coautrice e cantante in “Carry Me”), Britney Spears (autrice dell’album “Glory”) e Linkin Park (“Heavy”). La svolta arriva a inizio 2017, quando pubblica il suo singolo di debutto “Issues”. Il brano vola in cima alle classifiche di mezzo mondo e la svela anche come grande performer. Il 28 luglio 2017 è uscito il suo primo ep, “Nervous System”, mentre nel 2019 è uscito in due parti il secondo lavoro “Inner Monologue”. In mezzo, molte altre collaborazioni, tra le quali quella con Clean Bandit, Shawn Mendes (con il quale ha collaborato per “Like To Be You”), Brynn Cartelli (vincitrice del talent show americano “The Voice” per la quale ha scritto il singolo di debutto “Walk My Way”) e Keith Urban (il singolo scritto insieme “Coming Home” li ha portati alla numero uno della classifica country americana).

La probabile scaletta

Julia Michaels, che ha chiuso ad agosto il suo tour in supporto a Pink e continuerà con il suo personale giro del mondo ancora per qualche mese, pescherà a piene mani tra i brani dei tre ep che ha prodotto negli ultimi tre anni. Ovviamente spazio al suo maggior successo, “Issues”, candidata come canzone dell’anno ai Grammy 2018, e anche a “Heaven”, il brano che fu inserito nella colonna sonora di “Cinquanta sfumature di rosso”. Spazio anche per qualche cover di artisti con i quali ha collaborato negli anni (di “I Miss You” dei Clean Bandit è coautrice e voce). Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta eseguita dalla Michaels al Kaufleuten di Zurigo lo scorso 30 settembre: