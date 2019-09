Achille Lauro in concerto a Firenze: info e scaletta

Appuntamento toscano per il “Rolls Royce Tour 2019” di Achille Lauro: la data da segnare sul calendario è giovedì 3 ottobre, giorno in cui l’artista romano porterà la sua tournée alla Tuscany Hall (ex Obi Hall) di Firenze. Uno dei diversi appuntamenti che il musicista ha fissato nei club delle principali città d’Italia, per fare ascoltare dal vivo i brani estratti da “1969”, il suo ultimo disco di inediti che, come dichiarato dallo stesso Achille Lauro, troverà presto una sua prosecuzione. Di seguito, tutte le informazioni relative all’orario di inizio del concerto, biglietti ancora in vendita a probabile scaletta, per arrivare preparati alla serata.

Achille Lauro in concerto a Firenze: le informazioni

L’inizio del concerto di Achille Lauro, giovedì 3 ottobre alla Tuscany Hall di Firenze, è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati si trovano ancora i biglietti, in vendita a 26 euro: prezzo relativo al posto unico. Esauriti invece i tagliandi per la galleria numerata. La Tuscany Hall si trova in via Fabrizio De André ed è raggiungibile con la linea 14, proveniente dalla stazione di Santa Maria Novella (scendere alla fermata Varlungo 01). In alternativa, è possibile servirsi degli autobus Lazzi (35), Safa (118), Sita (40, 44 45, 52) e Florentia Bus (44, 112, 118).

Achille Lauro in concerto a Firenze: la scaletta

La scaletta del concerto di Achille Lauro a Firenze troverà come protagoniste ovviamente le canzoni estratte da “1969”, l’ultimo disco di inediti dell’artista romano. Tra queste, non mancheranno “Rolls Royce”, la canzone presentata sul palco della più recente edizione del Festival di Sanremo e da cui prende il nome l’intera tournée. E poi i singoli “C’est la vie”, “Delinquente” e la stessa “1969”. L’inizio del concerto dovrebbe essere sulle note di “Thoiry”, che sfumerà per entrare in “1969”. L’ultima canzone in scaletta dovrebbe essere invece una ripresa di “Rolls Royce”, che troverà un’esecuzione anche prima, avendo quindi una doppia collocazione all’interno della serata. Oltre a queste canzoni, Achille Lauro proporrà anche alcuni tra i brani più conosciuti del suo repertorio, come “Zucchero”, “Mamacita”, Bvlgari” e “Je T’Aime”, oltre a un accenno de “Il tempo di morire” di Lucio Battisti. Non è escluso che l’artista decida di apportare delle modifiche al repertorio che proporrà nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto di Achille Lauro, il 3 ottobre alla Obi Hall di Firenze:

Thoiry 1969 Zucchero Ulalala Mamacita Delinquente Bvlgari Maharaja Teatro & Cinema Il tempo di morire (accenno) Rolls Royce Je t’aime C’est la vie Rolls Royce

Rolls Royce Tour 2019 di Achille Lauro: le date

Dopo il concerto in programma a Firenze, il “Rolls Royce Tour 2019” di Achille Lauro proseguirà il giorno successivo all’Atlantico Live di Roma. L’ultima data sarà invece il 13 ottobre alla Casa della Musica di Napoli. I prossimi concerti del “Rolls Royce Tour 2019” di Achille Lauro: