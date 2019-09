Gazzelle: venerdì 27 uscirà il nuovo singolo "Settembre"

Si è appena concluso il tour estivo ed è già tempo di grandi novità per Gazzelle, che si prepara ad accogliere l’autunno con il nuovo singolo “Settembre”. Il brano, in uscita per Maciste Dischi/Artist First, verrà pubblicato il 27 settembre su tutte le piattaforme digitali di streaming (è già possibile il pre-save su Spotify). Ecco quello che sappiamo finora.

Gazzelle: il rientro dall’estate con il nuovo singolo “Settembre”

Gazzelle ha dato l’annuncio della pubblicazione del suo nuovo singolo, intitolato “Settembre”, tramite i propri canali social, a pochi giorni dall’effettiva data d’uscita. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 27 settembre. Nelle storie Instagram del cantautore romano abbiamo potuto ascoltare una brevissima anteprima, con poche parole del testo: “Hai mai visto una casa?”. Gazzelle ha così descritto il suo “Settembre”: «Non è mai come sembra davvero, eppure ogni volta ci casco dentro con tutte le scarpe. I sogni appesi ad un filo, una foglia che scappa da un albero. Comunque sì... grazie di esistere, Settembre». Ed ecco tornare l’immaginario malinconico che caratterizza la maggior parte delle sue canzoni. Il brano è un’anticipazione di un nuovo progetto discografico, di cui ancora non sono stati svelati i dettagli.

Il “Post Punk tour”: nel 2020 Gazzelle tornerà live nei palazzetti

Pochi giorni fa è stato dato un altro importante annuncio firmato Gazzelle; il cantautore romano inizierà il 2020 tornando ad esibirsi live nei palazzetti più importanti d’Italia. Non è la sua prima volta sui grandi palchi: lo scorso marzo, infatti, Gazzelle ha concluso la tranche di date invernali nei locali con due speciali concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e al Palazzo dello Sport di Roma, entrambi sold out. Forte di questo successo, ora è arrivato il momento per il “Post Punk tour” nei palasport. La tournée prenderà il via il 15 gennaio 2020 dal Nelson Mandela Forum di Firenze, per poi fare tappa di Milano, Catania, Roma, Bari e Napoli. I biglietti sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi partono da 25 euro + diritti di prevendita e variano in base al posto – settore scelto e alla venue selezionata. Ricordiamo che questo evento è soggetto alla nuova normativa che prevede l'obbligo della nominatività per ogni biglietto emesso, e che ogni utente può acquistare fino a un massimo di sei biglietti. L’ultimo album finora pubblicato da Gazzelle, “Punk”, è uscito il 30 novembre 2018 per Maciste Dischi / Artist First, conquistando un disco d’oro e oltre 67 milioni di ascolti in streaming. In attesa di scoprire quali saranno i prossimi progetti del cantautore, di seguito riportiamo il calendario con tutte le date del “Post Punk tour”: