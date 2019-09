Dopo le due anteprime – entrambe sold – out – dell’anno scorso al Palazzo dello Sport di Roma e al Mediolanum Forum di Assago (alle porte di Milano), Gazzelle è pronto a tornare con una tournée nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia, in programma nell’inverno del prossimo anno. Il tour, di cui finora sono stati presumibilmente annunciati solo i primi sei concerti, prenderà il via mercoledì 15 gennaio 2020 al Nelson Mandela Forum di Firenze, per concludersi l’8 febbraio 2020 al Palapartenope di Napoli.

Le date del Post Punk Tour 2020 di Gazzelle

Il “Post Punk Tour 2020” – questo il nome della nuova tournée organizzata da Gazzelle nei principali palazzetti dello sport d’Italia – sarà la prima serie vera e propria di concerti che il cantautore romano terrà nei palazzetti dello sport. Sei appuntamenti live che seguono di un anno i concerti – evento tenuti dall’artista nei palasport di Milano e Roma. Un doppio concerto che era stato inoltre anticipato da un tour nei club: un tour capace di registrare soli sold – out. E che era stato seguito invece dai tanti live nei principali festival estivi del Paese. Il “Post Punk Tour 2020” è prodotto a distribuito da Vivo Concerti. Il primo appuntamento è in programma per mercoledì 15 gennaio 2020 al Nelson Mandela Forum di Firenze, mentre l’ultimo show sarà sabato 8 febbraio 2020 al Palapartenope di Napoli. Nel mezzo, sono da segnalare lo spettacolo del 18 gennaio al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano, e del 28 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma (concerto “in casa” per Gazzelle). I concerti in programma per il “Post Punk Tour 2020” di Gazzelle:

Mercoledì 15 gennaio 2020 Firenze, Nelson Mandela Forum

Sabato 18 gennaio 2020 Assago (Mi), Mediolanum Forum

Venerdì 24 gennaio 2020 Catania, PalaCatania

Venerdì 24 gennaio 2020 Roma, Palazzo dello Sport

Mercoledì 5 febbraio 2020 Bari, PalaFlorio

Sabato 8 febbraio 2020 Napoli, PalaPartenope

I biglietti per il Post Punk Tour 2020 di Gazzelle

I biglietti per il Post “Punk Tour 2020” di Gazzelle saranno in vendita sul sito di TicketOne dalle 11 di lunedì 23 settembre, mentre saranno disponibili anche nei punti vendita fisici dalle 11 di giovedì 26 novembre. L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di acquisto di tagliandi fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati. Non sono ancora stati comunicati i prezzi dei biglietti, relativi a ciascun settore del palazzetto dello sport.

Polynesia, il nuovo singolo di Gazzelle

Nella scaletta del tour nei palasport troverà senz’altro posto “Polynesia”, il singolo di Gazzelle attualmente in rotazione radiofonica. Della canzone è stato girato anche un videoclip diretto da Lorenzo Silvestri e Andrea Losa, ambientato in una ipotetica periferia romana del 2049. La canzone è la prima pubblicata dal cantante dopo l’uscita dei singoli estratti da “Punk”, il suo ultimo disco di inediti, pubblicato nel novembre dello scorso anno e che ha conosciuto quattro singoli: la title – track, “Sopra”, “Tutta la vita” e “Scintille”. Tutti brani che, con ogni probabilità, saranno proposti da Gazzelle nel corso del suo prossimo tour nei palazzetti dello sport.