Gazzelle in concerto a Marina di Pietrasanta: info e scaletta

Penultima data del tour estivo di Gazzelle, che martedì 27 agosto farà tappa al Teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca. Ultima occasione di questa tournée per ascoltare dal vivo le canzoni del cantautore romano, prima della data conclusiva, in programma giovedì 29 agosto in Piazza Duomo a Prato. Di seguito, tutte le informazioni relative a orario di inizio, probabile scaletta e prezzi dei biglietti ancora in vendita, utili per arrivare preparati al concerto.

Gazzelle in concerto a Marina di Pietrasanta: le informazioni

Il concerto di Gazzelle, martedì 27 agosto al Teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, avrà inizio alle 21. Tuttavia, la musica inizierà a suonare all’interno del Parco della Versiliana già alle 18.30, con le canzoni di Fulminacci. Lo spettacolo in un primo momento era stato fissato per il 10 luglio, quindi posticipato. I biglietti acquistati per la prima data rimangono validi anche per questo nuovo appuntamento. Senza eliminare, naturalmente, la possibilità in capo alle stesse persone di chiedere un rimborso per il posticipo dello spettacolo. Chi non avesse ancora acquistato un tagliando, potrà farlo sia accedendo al sito di TicketOne sia recandosi presso i punti vendita abituali: i biglietti sono disponibili al prezzo di 28 euro per il posto unico parterre in piedi e al prezzo di 33 euro per la tribuna numerata. Entrambi i prezzi comprendono i costi per la prevendita.

Gazzelle in concerto a Marina di Pietrasanta: la probabile scaletta

La scaletta del concerto di Gazzelle a Marina di Pietrasanta sarà dedicata soprattutto ai brani estratti da “Punk”, l’ultimo disco di inediti del cantautore romano, pubblicato il 30 novembre dello scorso anno. Tra le canzoni parte di questo album, l’artista eseguirà “Tutta la vita”, “Sopra” e “Scintille”. E poi il singolo dell’estate, “Polynesia”. Non mancheranno poi i successi di Gazzelle, precedenti all’ultimo disco, come “Meglio così”, “Martelli” e “Nero” e poi le canzoni estratte dal precedente album, “Superbattito”: “Quella te”, “Zucchero filato” e “Non sei tu”. Il concerto si dovrebbe aprire sulle note di “Meglio così” per concludersi su quelle di “Non sei tu”. Di seguito, la probabile scaletta del concerto di Gazzelle a Marina di Pietrasanta, sulla base delle canzoni che il cantautore romano ha proposto durante i concerti già andati in scena del suo tour estivo. Fermo restando, naturalmente, il fatto che l’artista potrebbe decidere di apportare delle modifiche alla scaletta, eliminando o aggiungendo uno o più brani o variandone l’ordine di esecuzione nel corso della serata:

Meglio così OMG Non c’è niente Nmrpm Sbatti Smpp Meltinpot Sayonara Balena Coprimi le spalle Scintille Punk Nero Sopra Zucchero filato Polynesia Tutta la vita Martelli Quella te Non sei tu

Il tour estivo di Gazzelle

Dopo il concerto in programma a Marina di Pietrasanta, il tour estivo di Gazzelle si avvierà verso la conclusione. L’ultimo appuntamento è per giovedì 29 agosto in Piazza Duomo a Prato. Spettacolo per il quale sono in vendita i biglietti sia sul sito di TicketOne sia nei punti vendita abituali, al doppio prezzo di 28.75 euro per il parterre in piedi e di 34.50 euro per la tribuna a sedere non numerata.