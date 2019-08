Gazzelle, ultima data del tour a Prato: info e scaletta del concerto

Il “Punk tour estate 19” di Gazzelle sta per concludersi: l’ultimo concerto della bella stagione andrà in scena giovedì 29 agosto a Prato, nella cornice di Piazza Duomo in occasione del festival Settembre / Prato è Spettacolo. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati allo show del cantautore romano: orari, biglietti e la possibile scaletta del concerto.

Gazzelle a Prato: tutte le info sul concerto

Dopo il successo riscontrato nei palazzetti e nei club, ora si avvicina l’ultima data del “Punk tour estate 19” di Gazzelle: il concerto di chiusura della tournée estiva si terrà nella serata di giovedì 29 agosto a Prato. Il live del cantautore indie romano andrà in scena nella “Piazza della musica”, ovvero Piazza Duomo, in occasione della quinta edizione del festival Settembre / Prato è Spettacolo. L’inizio dello show è previsto per le ore 21:00, ma per restare aggiornati sugli orari ufficiali consigliamo di consultare i social del festival e di Vivo Concerti il giorno stesso dell’evento. I biglietti per assistere al live di Gazzelle sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati, oppure acquistabili direttamente in biglietteria (situata in via Garibaldi 69) il giorno del concerto, salvo disponibilità. I prezzi variano a seconda del posto scelto e selezionato: parterre in piedi in vendita a 25 euro + diritti di prevendita, tribuna a sedere non numerata a 30 euro + d.p.. Il centro storico di Prato è facilmente raggiungibile dalla stazione di Prato Porta al Serraglio, situata a cento metri da Piazza Duomo. In alternativa anche la stazione di Prato Centrale permette l’arrivo in Piazza Mercatale e Piazza Duomo, distanti cinque minuti a piedi. Per chi desidera raggiungere la venue in auto è possibile parcheggiare al prezzo speciale di 1 euro al Parcheggio del Serraglio (il più vicino), oppure gratuitamente al Parcheggio Piazza del Mercato Nuovo, Parcheggio Piazza Mercatale e Parcheggio Porta Fiorentina.

La possibile scaletta del concerto

Gazzelle sta presentando al pubblico il suo ultimo album “Punk”, uscito il 30 novembre 2018. Durante il tour estivo 2019, il cantautore romano ha portato sul palco i singoli che hanno anticipato l’uscita del disco: “Tutta la vita”, “Sopra” (attualmente certificata platino) e “Scintille”, così come altre canzoni che ne fanno parte. In scaletta non potrà mancare “Polynesia”, il nuovo singolo dell’estate, pubblicato lo scorso giugno. Ampio spazio verrà riservato anche ai precedenti successi di Gazzelle, canzoni che hanno dato il via alla sua fortunata carriera come “Meglio così”, “Nero”, “Martelli” e i brani del precedente album “Superbattito”: “Zucchero filato”, “Quella te”, “Non sei tu”. Testi malinconici e melodie pop, per un mix di brani tutti da cantare. Di seguito riportiamo la scaletta seguita da Gazzelle durante i precedenti concerti del “Punk tour estate 19”. Ricordiamo che le canzoni presentate a Prato potrebbero sempre subire variazioni in base alle scelte dell’artista.