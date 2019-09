Sono passati quattro giorni da quando Emma Marrone ha comunicato a tutti il suo stop momentaneo dalla musica a causa di un problema di salute. Da quel momento la cantante salentina si è chiusa in se stessa non apparendo più sui social. Ieri pomeriggio, però, quando Tiziano Ferro ha pubblicato un post con tutte le date del suo prossimo tour (che partirà da Lignano il 30 maggio 2020 e terminerà il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma) tra i tanti “mi piace” e i 1500 commenti, uno in particolare è balzato agli occhi di tutti.

Emma Marrone e Tiziano Ferro: i commenti al post

Qualche ora dopo l’annuncio delle tappe italiane del tour “TZN2020” la cantante di “Io sono bella”ha chiesto all’artista romano di poter partecipare anche lei: “Preparami un pass per tutte le date, grazie” e la risposta di Tiziano Ferro non si è fatta attendere: “Già pronto”. Un bellissimo botta e risposta che è piaciuto tanto ai fan degli artisti, in particolare quelli di Emma Marrone i quali non avevano sue notizie da quasi una settimana.