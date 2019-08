Emma sta per tornare. Il nuovo singolo della cantante, scritto da Vasco Rossi , si intitola "Io sono bella", la sua uscita è fissata per il 6 settembre 2019 .

Emma è pronta per il grande comeback. Nei giorni scorsi la cantante, classe 1984, ha stupito i suoi fan annunciando un’importante collaborazione.

L’artista è tra le più amate in Italia grazie a un timbro unico, uno stile originale, testi profondi e una grinta che lascia tutti sempre senza fiato.

Emma: il nuovo singolo è “Io sono bella”

Nelle scorse settimane Emma ha incuriosito il pubblico postando alcuni scatti in studio di registrazione, tuttavia nonostante fossero molte le voci riguardanti i progetti futuri, fino a pochi giorni fa non vi erano certezze su cosa stesse preparando la cantante, ecco però arrivare un annuncio clamoroso: il nuovo singolo si intitola “Io sono bella” ed è stato scritto da Vasco Rossi con il supporto di Gaetano Curreri per la musica.

La rivelazione è stata ripresa anche dalla cantante sul suo profilo Instagram dove ha pubblicato alcuni teaser in cui è possibile leggere il titolo del brano e la data di uscita, ovvero il 6 settembre, giorno in cui la voce graffiante di Emma tornerà finalmente a far battere il cuore a milioni di persone.

Il pubblico ha subito risposto positivamente alla notizia inondando la cantante di tantissimi messaggi, come scritto dalla stessa: “Niente male sto ferragosto. Ho letto talmente tanti messaggi stupendi che mi fanno male gli occhi. Grazie sempre”.

Emma: una carriera fatta di di successi

La grande esplosione mediatica di Emma (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante) avviene nel 2010, il resto è storia. Negli anni successivi l’artista mette segno un successo dietro l’altro diventando un’icona della musica italiana, tra i suoi traguardi incredibili troviamo un primo e un secondo posto posto al Festival di Sanremo grazie ai brani “Arriverà” con i Modà e “Non è l’inferno”, una partecipazione all’Eurovision Song Contest con “La mia città” e tour con decine di migliaia di biglietti acquistati.

Parallelamente Emma ha anche raggiunto le vette delle classifiche con album e singoli che hanno venduto migliaia di copie conquistando importanti riconoscimenti, tra questi tre dischi di platino per “Sarò libera” e “Schiena”.