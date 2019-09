Questa mattina Emma ha annunciato una pausa dalla musica per concentrarsi sulla guarigione di problemi di salute. La cantante di “Io sono bella” è stata subito sommersa da un’ondata di amore e affetto da parte di milioni di fan e colleghi.

Emma, il suo messaggio

Emma ha voluto comunicare la notizia in prima persona scrivendo un lungo post dedicato a tutti quei ragazzi che in dieci anni di carriera non l’hanno mai abbandonata trasformandola in una delle artiste più amate e popolari della musica italiana: “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di Radio Italia che ringrazio per l’immediata comprensione. Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene!”.

Emma, l’affetto di decine di colleghi

Le parole di Emma hanno ovviamente avuto subito un’eco mediatica impressionante catalizzando l’attenzione del Bel paese. Il post di Emma è stato invaso da numerosi commenti a sostegno, compresi quelli di tantissimi colleghi. Il primo nome è quello della grande amica Alessandra Amoroso che ha scritto “Lo sappiamo che andrà tutto alla meraviglia e si tornerai ancora più forte perché ti conosciamo bene! An capu noscia sempre!”, sulla stessa lunghezza d’onda Isabella Ferrari che l’ha definita “Sei pura energia. Bella dentro”.

Presenti poi anche Nek che ha mandato un messaggio da parte della sua famiglia “Cara Emma ennesima prova per te. Io e la mia famiglia ti siamo vicini. Ti vogliamo bene”, Simona Ventura “Io ci sono e ti abbraccio fortissimo” e Laura Pausini che ha mostrato vicinanza: “Siamo tutti con te. Forza”. Si aggiungo molti decine e decine di altri messaggi, tra questi anche quelli di Micaela Ramazzotti, Michelle Hunziker, Luciana Littizzetto, Alena Seredova, Virginia Raffaele, Noemi e Fiorella Mannoia.

Maria De Filippi scrive una lettera a Emma

Nel frattempo Maria De Filippi ha indirizzato una lettera alla cantante esprimendo il massimo amore per lei e il sostegno in un momento così delicato: “Cara Emma, immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già. Lo sai perché sono passati dieci anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse. Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente. Ci sei, ci sei stata e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo. So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza e, come diceva mia madre “verba volant scripta manent”, io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre. Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima”.