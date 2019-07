Una piccola distrazione che è costata cara a Michelle Hunziker. Questa mattina Aurora, figlia della showgirl e di Eros Ramazzotti, ha pubblicato alcuni video sul suo profilo Instagram in cui ha scherzato in merito a una chiamata ricevuta da sua mamma. Tutto normale se non fosse che la ragazza ha pubblicato per sbaglio uno screenshot in cui è visibile il numero di Michelle.

Aurora Ramazzotti: “Mi sento veramente tanto in colpa”

Aurora (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha tentato subito di correre ai ripari poiché nel giro di pochissimo tempo Michelle ha iniziato a ricevere tantissime chiamate e messaggi. La ragazzo ha subito chiesto ai fan, sempre tramite il suo profilo Instagram che conta oltre 1.600.000 follower, di cercare di risolvere la situazione evitando di far cambiare numero di telefono a sua mamma, queste le parole: “Ragazzi buongiorno, devo dire che siete subito tutti operativi. Allora, ho fatto un errore enorme, ho messo per sbaglio una storia in cui si vedeva il numero di telefono di mia madre e adesso la stanno tartassando, ovviamente non so come aiutarla a distanza se non facendo una storia e chiedendovi per favore, se le volete bene, di non tartassarla, sennò io mi sento veramente, veramente tanto in colpa".

Infine la ragazza ha concluso: "Non ci ho pensato, ho fato una cosa così, impulsiva, errare è umano, però vi prego lasciatela in pace, altrimenti non dormo più”.

Il messaggio di Michelle Hunziker: “Auri è mortificata”

Poco dopo anche Michelle si è affidata ai social per mandare un messaggio ai suoi fan chiedendo aiuto e supporto per cercare di risolvere la situazione. La showgirl ha chiesto aiuto ai suoi oltre 3.900.000 follower su Instagram: “Buongiorno ragazzi, come state? Allora è successa una cosa. Mia figlia Auri si è svegliata, probabilmente non so ha fatto festa ieri sera, e ha postato uno screenshot con il mio numero. Allora voi potete immaginare quello che succedendo, io in questo secondo ho dovuto mettere uso aereo perché mi stanno praticamente arrivando sessanta milioni di messaggi al secondo".

Michelle ha poi continuato: "Allora, io non ho voglia di cambiare numero e so che mi volete bene, per favore non inondatemi di telefonate e di messaggi, vi prego, io vi voglio bene ma devo usare il telefono per parlare con mio marito e con le mie bambine. Va be, queste cose possono capitare, comunque dato che ormai siamo in un’era dei social in cui succedono anche queste cose qua, Auri poverina è mortificata, può capitare, però voi dai, fate i bravi, fate i bravi”.