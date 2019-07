Eros Ramazzotti, le 5 canzoni più belle

@Getty Images

Fare una lista delle canzoni più belle di Eros Ramazzotti non è affatto facile. Nel corso della sua carriera il cantante si è imposto come uno degli artisti italiani di maggior successo in patria e all’estero diventando portabandiera della musica del Bel paese nel mondo. Eros Ramazzotti: la musica italiana nel mondo È il 1984, un giovanissimo Eros sale sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Terra promessa”, il pubblico si innamora immediatamente di lui e Pippo Baudo non può far altro che consegnargli il premio della vittoria, due anni dopo il cantante bissa il successo con “Adesso Tu” trionfando nella categoria dei “Campioni”, il resto è storia Nel corso della sua carriera Eros Ramazzotti ha esportato la musica in giro per il mondo duettandocon alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale, tra questi Anastacia, Ricky Martin, Cher, Tina Turner e Luis Fonsi. Abbiamo fatto una lista delle cinque canzoni più belle del cantante. “Terra Promessa” (1984) “Terra Promessa” segna il debutto del cantante davanti al grande pubblico, il brano conquista immediatamente il cuore di milioni di persone trainando anche le vendite del primo disco “Cuori agitati” che mostra subito il suo talento vendendo oltre 400.000 copie in Italia.

“Fuoco nel fuoco” (2001)

“Fuoco nel fuoco” è uno dei più grandi successi di sempre di Eros Ramazzotti (qui potete trovare tutte le foto più belle del cantante ospite a “La mia musica”) e ha anticipato l’uscita di “Stile Libero”. Il video ufficiale conta oltre sedici milioni di visualizzazioni su YouTube.

“L’ombra del gigante” (2001)

“L’ombra del gigante” è il secondo singolo estratto da “Stile Libero”. L’album ha ottenuto un disco d'oro in Svezia, Danimarca, Finlandia, Olanda, Portogallo, Olanda, Ungheria e Polonia, un disco di platino in Austria, Belgio, Francia, Grecia, Messico, Stati Uniti e Venezuela, due dischi di platino in Germania e Spagna, tre dischi di platino in Svizzera e nove dischi di platino in Italia. Un successo impressionante.

“Più che puoi” feat. Cher (2001)

La diva della musica pop mondiale duetta con Eros Ramazzotti. Il cantante riesce nell’impresa di collaborare con una delle più grandi star mai esistite, il risultato è un’intensa ballad che dopo quasi vent’anni conosciamo ancora tutti a memoria.

“I Belong To You (Il Ritmo della Passione)” feat. Anastacia (2006)

La potenza e l’energia di Anastacia esplode all’interno di “I Belong To You (Il Ritmo della Passione)”. Il singolo diventa un successo stratosferico raggiungendo la prima posizione della classifica dei singoli più venduti in Italia. Parallelamente la canzone riscuote grande successo anche in Europa raggiungendo il gradino più alto del podio anche in Germania e Svizzera dove vende rispettivamente oltre 150.000 e più di 15.000 copie. Un brano iconico.