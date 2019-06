Anastacia: i 5 video più iconici

La sua musica ha riscritto i canoni del mercato discografico a livello mondiale, i suoi testi hanno colpito il pubblico come pugni allo stomaco, il suo timbro non ha eguali essendo riconoscibile dopo una frazione di secondo e la sua grinta è un esempio per milioni di persone. Anastacia è semplicemente un’artista originale, talentuosa e di successo (qui puoi trovare tutte le foto più belle della regina dello sprock).

Il suo debutto avviene nel 1998 con la partecipazione a un programma che fu l’anticamera dei talent, al termine della trasmissione Michael Jackson le telefonò per chiederle se avesse voluto essere prodotta da lui, parallelamente Elton John spese parole uniche verso di lei con cui in seguito instaurò un rapporto di stima lavorativa e di grande amicizia.

Da “I’m Outta Love” a “Caught In The Middle” passando per “One Day In Your Life”, “Left Outside Alone”, “Sick and Tired” e “Paid My Dues”. Nel corso della carriera Anastacia ha lanciato brani che sono diventati successi di portata mondiale vendendo milioni di copie. Scopriamo ora i suoi cinque video più iconici.

Anastacia - “Welcome To My Truth”

Un video in cui la bellezza del testo si affianca all’importante significato delle immagini. Il singolo è il terzo estratto da “Anastacia”, l’album in cui la cantante parla del difficile periodo affrontato nei primi anni 2000. La canzone è una poesia in cui l’artista si rivela completamente al pubblico, da brividi.