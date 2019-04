Laura Pausini e Biagio Antonacci, il nuovo singolo è "In questa nostra casa nuova"

Una canzone in cui le voci di Laura Pausini e Biagio Antonacci si amalgamano alla perfezione. "In questa nostra casa nuova" è la bellissima collaborazione di due delle colonne portanti della musica pop italiana.

Magnetici e amalgamati alla perfezione, Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno dato vita a una nuova bellissima collaborazione che prende il titolo di “In questa nostra casa nuova”, da oggi disponibile ovunque e in rotazione radiofonica

“In questa nostra casa nuova”: emozioni firmate Pausini e Antonucci

Nei giorni scorsi la canzone è stata al centro di una polemica mediatica in quanto distribuita illegalmente prima del previsto provocando malumore all’artista che da anni porta in alto la bandiera del nostro paese nel mondo. Finalmente il singolo è stato reso disponibile ovunque e in pochissime ore ha già ottenuto il consenso da parte della critica e del pubblico che stanno apprezzando notevolmente il lavoro fatto da due delle colonne portanti della musica pop del Bel paese.

“In questa nostra casa nuova” è una strepitosa ballad che accompagna per mano l’ascoltatore lungo un percorso fatto di emozioni e sentimenti come solo Laura Pausini e Biagio Antonacci avrebbero potuto fare.

Laura: "Ogni casa in cui ho vissuto ha lasciato un segno"

Ieri pomeriggio Laura Pausini ha pubblicato sui social una bellissima foto scattata qualche anno fa accompagnandola con una didascalia in cui ha spiegato il profondo significato della canzone, queste le sue parole: "Questa foto è di qualche anno fa, quando vivevo e studiavo a Los Angeles. Ogni casa in cui ho vissuto, nelle tante città dove ho abitato, ha lasciato un segno indelebile in me. In ogni casa c’è il ricordo delle persone con le quali ho vissuto lì. Per me avere un punto unico di rientro sarebbe fondamentale, mi piacerebbe avere davvero una sola casa mia. Lo scoprirò, anche per darmi quella stabilità di cui ho tanto bisogno. E per voi cos’è la casa?”

Laura e Biagio: un tour mastodontico

Nei prossimi mesi i due artisti saranno impegnati in un tour imponente che attraverserà tutta l’Italia toccando i principali stadi, queste le date già annunciate: il 26 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 29 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, il 4 e il 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano, l’8 luglio allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, il 12 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna, il 17 luglio allo Stadio Olimpico di Torino, il 20 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, il 23 luglio allo Stadio Adriatico di Pescara, il 27 luglio allo Stadio San Filippo di Messina e infine il 1° agosto all’Arena Fiera di Cagliari.