Pausini e Antonacci: a breve il singolo “In questa nostra casa nuova”

Si intitola “In questa nostra casa nuova” il nuovo singolo di Laura Pausini e Biagio Antonacci, in uscita a sorpresa il 22 marzo. Ad annunciarlo sono stati gli stessi artisti, tramite un post pubblicato sulle loro pagine social: post nei quali i due hanno anche svelato la copertina del singolo. L’immagine vede metà dei loro volti, fianco a fianco, in primo piano e in bianco e nero. Di fronte a loro, la scritta “In questa nostra casa nuova”, con due frecce colorate.

“In questa nostra casa nuova”: il nuovo singolo di Laura Pausini e Biagio Antonacci

“In questa nostra casa nuova” sarà una canzone che vedrà le voci dei due cantanti unirsi. Gli artisti, lo ricordiamo, a breve saranno impegnati in un lungo tour insieme negli stadi italiani. Il brano trova la firma del solo cantautore lombardo, sia per la musica che per le parole. Si tratta della prima composizione pensata da Antonacci appositamente per le due voci. Il pezzo – in uscita per l’etichetta Iris, distribuita da Sony Music – sarà in rotazione radiofonica e disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali a partire da venerdì 22 marzo. Il singolo va a suggellare un’amicizia che dura da oltre 25 anni: un lungo periodo che è stato scandito da tante collaborazioni e da tanti duetti. A partire da “Tra te e il mare”, brano del 2000 firmato da Biagio Antonacci e portato al successo da Laura Pausini. “In questa nostra casa nuova” è già disponibile in pre ordine su iTunes e in pre save su Spotify.

“Laura Biagio Stadi 2019”: le date del tour estivo

Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno presto impegnati nel loro primo tour insieme negli stadi delle principali città italiane. Il tutto, per un totale di undici concerti, con l’inizio in programma per il 26 giugno allo stadio San Nicola di Bari. La tournée, che è stata prodotta e organizzata da Friends & Partners, terminerà il primo agosto alla Fiera di Cagliari. Nel mezzo, sono da segnalare lo show del 29 giugno allo stadio Olimpico di Roma, la doppia data del 4 e del 5 luglio allo stadio San Siro di Milano e il concerto “in casa” per la Pausini, che andrà in scena il 12 luglio allo stadio Dall’Ara di Bologna. I biglietti per i concerti sono da mesi disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da 29 euro. Ma sono in vendita anche i pacchetti esclusivi, al prezzo di 250 euro per ciascuna data. Per le misure anti bagarinaggio, ciascun utente potrà acquistare un massimo di quattro biglietti per ciascuna data. In attesa dell’inizio del tour, Laura Pausini e Biagio Antonacci mostreranno per la prima volta in anteprima il loro palco il 15 giugno, in occasione del “Laura Biagio Party 2019”, in programma presso la Nuova Fiera di Roma. L’evento è riservato ai soli iscritti ai due fan club degli artisti. I concerti del “Laura Biagio Stadi 2019”: