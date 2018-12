Continua il 2018 indimenticabile di Laura Pausini. A luglio la cantante è stata la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo di Roma e ora ha conquistato un altro record per la musica italiana. Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere due nomination nella categoria "Best Traditional Pop Vocal Album" per la versione spagnola dell'ultimo album "Fatti sentire/Hazte Sentir" e "Producer of the Year" per il lavoro svolto dal produttore Julio Reyes Copello nella versione spagnola del brano "Il coraggio di andare" ai Latin Grammy Awards 2018. La cerimonia si terrà il 15 novembre a Las Vegas. Per l’ottavo anno Laura Pausini è candidata ai prestigiosi premi della musica latina e ha vinto tre volte nella categoria "Best Female Pop Vocal Album" un record condiviso con Shakira.

Il duetto con Biagio Antonacci

Un successo straordinario per Laura Pausini che si appresta a tornare di nuovo nei negozi e nelle piattaforme streaming con la special edition di “Fatti sentire”. L’album uscirà il 7 dicembre con il titolo di “Fatti sentire ancora” e verrà distribuito anche nella versione spagnola “Hazte sentir mas” in Spagna, USA e America Latina. Il progetto conterrà, oltre a tutte le canzoni di “Fatti sentire”, il duetto “Il coraggio di andare” con Biagio Antonacci. Il testo del brano è firmato da Laura Pausini e da Tony Maiello, mentre la musica è di quest’ultimo in collaborazione con Sabato Salvati, Enrico Palmosi e Marco Rettani. La ristampa include anche il DVD del concerto che l’artista ha tenuto al Circo Massimo di Roma lo scorso luglio, con immagini di backstage esclusive, e un libro-magazine di 100 pagine scritto dalla Pausini, con aneddoti e foto di backstage.

Tutte le versioni di "Fatti sentire ancora"

“Fatti sentire ancora” sarà pubblicato anche in una versione destinata al mercato brasiliano. Questa annovera anche il duetto con Simone y Simaria e la solo version di Laura Pausini del brano “Novo”. Il CD in spagnolo conterrà, invece, le canzoni del disco “Hazte sentir”, più il duetto in spagnolo con Biagio Antonacci, un duetto con Carlos Rivera e un duetto con Gente de Zona. Il duetto con Biagio Antonacci suggella un’amicizia decennale tra i due artisti che hanno spesso collaborato in questi anni. Il cantautore ha scritto numerosi brani diventate poi hit internazionali come “Vivimi”, “Tra te e il mare” e tre canzoni contenute in “Simili”, il disco di inediti uscito nel 2015. Laura Pausini ha annunciato l’uscita discografica con un post sui social: «SORPRESA! #FATTISENTIREANCORA, 2/2!! Ho pensato di chiudere il nostro 2018 insieme... e volevo farlo in un modo per noi nuovo e spero...indelebile. Un LIBRO di 100 pagine che ci racconta con foto inedite e storie anche private scritte da me. Un DVD live del Circo Massimo con contenuti esclusivi! Un CD: Il nostro “Fatti Sentire” arricchito con una perla: Il “Coraggio Di Andare” in duetto con Biagio Antonacci! Ci siamo quasi».