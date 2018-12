Come sono nate l’amicizia e la collaborazione tra Laura Pausini e Biagio Antonacci, presto in tour insieme

L’appuntamento è per l’estate 2019, prima occasione in cui Laura Pausini e Biagio Antonacci saliranno insieme sui palchi degli stadi delle principali città italiane per un tour a due voci. Una collaborazione, la loro, nata quasi per caso, ma che era nell’aria da tempo. Stimolata spesso dalla voglia di Antonacci di questa tournée insieme, a suggello di un’amicizia ventennale.

Com’è nata la collaborazione tra Laura Pausini e Biagio Antonacci

«Sono anni che le chiedo di fare un tour insieme. Finalmente ha accettato». Lo dice Biagio Antonacci, felice per essere finalmente riuscito a convincere Laura Pausini a tenere un intero tour insieme. Complice la richiesta arrivata al momento giusto: in una giornata in cui la cantante romagnola era particolarmente giù di corda. «Biagio mi ha mandato un messaggio proprio in un giorno mi sentivo con il morale a terra. Io ho il continuo bisogno di sentire l’affetto delle persone che mi circondano, perché – nonostante i tanti successi lavorativi – a volte sento di valere poco. Quando mi ha chiesto di fare questo viaggio insieme mi sono commossa. Mi ha detto che sarebbe stato bello trascorrere dei mesi io e lui e quindi, nonostante avessi in programma un 2019 di relax, dopo questo super 2018, ho detto di sì. Anche se non subito». «Laura mi ha dato appuntamento a casa sua, a Roma, per il giorno successivo. Mi ha detto di andare da lei tra le 16 e le 18.45, per scattare la foto promozionale. Mi ha chiesto anche di indossare un vestito elegante, ma io in quel momento mi trovavo in campagna. Quando sono arrivato, nel cortile di casa sua, c’erano delle transenne, affittate il giorno prima, e abbiamo fatto la foto lì.».

Ma facciamo un passo indietro, alla prima collaborazione tra Laura Pausini e Biagio Antonacci. Siamo nel 2000. Un giorno Antonacci chiama la Pausini dicendole di avere una canzone per lei. Laura gli chiede di inviargliela, ma lui insiste per andare a Milano e fargliela ascoltare di persona. Così arriva a Milano, a casa sua, si siede sul divano bianco di Laura Pausini e inizia a suonare “Tra te e il mare”. Inventa anche una strofa, ma tanto lei non se ne accorge. Primo passo di una collaborazione e di un’amicizia destinata a rafforzarsi ulteriormente quest’estate.

Il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci

Il tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci partirà il 6 giugno 2019 dallo stadio San Nicola di Bari, per terminare il primo agosto alla Fiera di Cagliari. Dieci concerti che attraverseranno l’Italia da nord a sud e da est a ovest, isole comprese. Lo show farà poi tappa il 29 giugno allo stadio Olimpico di Roma e il 4 luglio allo stadio San Siro di Milano. I biglietti sono già in vendita su TicketOne e presso i rivenditori abituali.