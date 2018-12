Laura Pausini e Biagio Antonacci, quanto costano i biglietti del tour

Laura Pausini e Biagio Antonacci insieme per un tour negli stadi italiani: non lasciatevi scappare i biglietti

Una collaborazione ed amicizia che dura da anni quella tra Laura Pausini e Biagio Antonacci, che nell’estate 2019 partiranno insieme per un tour negli stadi di tutta Italia. Dieci date già annunciate e tutte le info sui biglietti, come acquistarli e il prezzo, per non perdersi i concerti di queste due icone del pop italiano. Durante i concerti la Pausini e Antonacci porteranno in scena duetti inediti, oltre alle rispettive hit e ovviamente il nuovo singolo “Il coraggio di andare” (contenuto in “Fatti sentire ancora", edizione speciale dell’ultimo album di Laura Pausini, in uscita venerdì 7 dicembre).

Il tour 2019 di Laura e Biagio: dove trovare i biglietti

Laura Pausini e Biagio Antonacci saranno protagonisti di un tour negli stadi nell’estate 2019. A pochi giorni dall’annuncio, dopo la presale esclusiva riservata alla fanbase dei due artisti, sono state aperte le vendite generali su circuito Ticketone. Dalle ore 14:00 di martedì 4 dicembre i biglietti per i concerti di Laura e Biagio sono acquistabili sul sito di Ticketone e tramite call center, mentre per l’acquisto nei punti vendita autorizzati si dovranno aspettare le ore 11:00 di giovedì 6 dicembre. Si ricorda che è possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per ciascun utente.

Tutte le date e il prezzo dei rispettivi biglietti

Per assistere al tour di Laura Pausini e Biagio Antonacci, i prezzi dei biglietti vanno dai 29 euro ai 95 euro (diritti di prevendita inclusi, più eventuali commissioni di servizio) a seconda del posto selezionato. Per chi desidera accedere all’area pit, sotto al palco, è necessario acquistare il biglietto prato gold al prezzo di 75 euro (diritti di prevendita inclusi), il biglietto comprende: un biglietto prato in piedi, un bracciale per l'accesso all'area pit, un pass laminato e cordino da collezione, ingresso riservato e staff dedicato in loco. In vendita anche vari tipi di pacchetti (silver, platinum e sky box) per chi desidera vivere un’esperienza ricca di servizi dedicati. Di seguito tutte le date in calendario con i rispettivi prezzi dei biglietti ad ora disponibili su circuito Ticketone (diritti di prevendita inclusi).