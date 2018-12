Biagio Antonacci, le canzoni scritte per Laura Pausini e le altre

Biagio Antonacci e Laura Pausini hanno annunciato il loro tour estivo per celebrare un'amicizia lunga 25 anni. Tante le canzoni scritte da Antonacci per la cantante romagnola

Una serie di concerti per celebrare un rapporto di amicizia che dura da 25 anni. Biagio Antonacci e Laura Pausini hanno annunciato il loro tour estivo negli stadi che partirà il 26 giugno al San Nicola di Bari e si concluderà il 1 agosto alla Fiera di Cagliari. I due artisti saranno in scena anche a Roma (29/6), Milano (4/7), Firenze (8/7), Bologna (12/7), Torino (17/7), Padova (20/7), Pescara (23/7) e Messina (27/7). A 25 anni dal loro primo incontro, arriva quindi un tour, l’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni più famose dei due artisti e per festeggiare insieme ai fan un feeling che negli anni si è rinnovato ed è diventato sempre più solido. Era il 1993 quando Biagio Antonacci e Laura Pausini si incontrarono per la prima volta. L’amicizia nacque durante il Festival di Sanremo che vedeva Antonacci partecipare tra i big e la Pausini vincere tra le Nuove Proposte. Durante la conferenza stampa di presentazione del tour, il cantautore ha raccontato la nascita della loro amicizia: «Le mandai un telegramma per dirle che era la migliore». La Pausini invece sottolinea il rapporto con il suo collega: «Tra di noi c'è un'unione quasi fraterna. Non abbiamo bisogno di spiegarci, lui c'è quando vinco o quando perdo, e questa cosa mi fa sentire protetta».

Le canzoni scritte da Biagio Antonacci per Laura Pausini

Un legame e un feeling che hanno dato vita a canzoni diventate tra le più importanti della carriera di Laura Pausini. Biagio Antonacci ha scritto per la sua amica e collega “Tra te e il mare” nel 2000, “Vivimi” nel 2004 e tre canzoni nel 2015 “Lato destro del cuore”, “Tornerò (con calma ti vedo) e “È a lei che devo l’amore”. Inoltre, per l'edizione speciale del suo ultimo disco “Fatti sentire ancora”, in uscita il 7 dicembre, è stato inserito un inedito in duetto con Biagio Antonacci “Il coraggio di andare”. Tra le canzoni di Biagio Antonacci più apprezzate da Laura Pausini ci sono “Sei”, “Se tornerai” e “L’amore comporta”, brani che molto probabilmente faranno parte della scaletta del tour. Nel 2006 Laura Pausini ha inoltre cantato “In una stanza quasi rosa”, brano di Antonacci del 1996. La canzone fa parte di “Io Canto”, primo album di cover della cantante romagnola.

I brani scritti da Antonacci per le colleghe

Non c’è però solo Laura Pausini tra le colleghe che hanno cantato brani scritti da Biagio Antonacci. Nel corso degli anni il cantautore ha composto “Confusa” cantata da Angela Baraldi, “Parole Maledette” per Raffaella Carrà, “Sono felice” per Milva ( scritta con Ron), “Se l’amore fosse” interpretata da Flavia Fortunato, “Brivido di vita” e “Lasciamoci respirare” per Mietta. Tra le cantanti che hanno interpretato canzoni scritte da Biagio Antonacci anche Mia Martini ne “Il fiume dei profumi” e Mina in “Mille Motivi”. Particolarmente proficua la collaborazione con Loredana Errore che ha potuto cantare ben 12 brani composti da Biagio Antonacci. Negli ultimi anni il cantautore ha scritto anche per Annalisa Minetti, Syria e Alessandra Amoroso che nel 2013 ha interpretato la canzone “Non devi perdermi” terzo singolo di “Amore Puro” terzo album in studio della cantante.