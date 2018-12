Laura Pausini, il nuovo singolo "Il coraggio di andare" con Biagio Antonacci

Laura Pausini ha da pochi giorni conquistato il suo quarto Latin Grammy Awards con l’album “Fatti sentire” nella versione spagnola dell’album “Hazte sentir”. La cantante romagnola ha ricevuto il premio nella categoria “Best traditional pop vocal album” dopo aver conquistato tre Award nella categoria “miglior album pop femminile” (Best Female Pop Vocal Album) con “Escucha” (2005), “Yo canto” (2007) e “Primavera anticipada” (2009). “Fatti sentire” è il tredicesimo album in studio di Laura Pausini, pubblicato lo scorso 16 marzo con l’etichetta discografica Atlantic Records. Il disco è uscito anche in lingua spagnola, con il titolo “Hazte sentir”. Ora dopo un 2018 ricco di successo con l’esibizione al Circo Massimo di Roma, il 7 dicembre uscirà in tutto il mondo il nuovo album “Fatti sentire ancora” (nella versione spagnola “Hazte sentir mas”), una special edition dell’ultimo disco con un duetto con Biagio Antonacci.

Il singolo "Il coraggio di andare" in duetto con Biagio Antonacci

Nelle ultime ore Laura Pausini ha annunciato il nuovo singolo “Il coraggio di andare” con Biagio Antonacci in un post su Instagram: «Io e Biagio Antonacci, ‘Il coraggio di andare’. Non vedo l’ora che ascoltiate questo duetto perché entrambi lo sentiamo moltissimo. E non vedo l’ora che ci diciate cosa sentite ascoltandolo. “Il coraggio di andare” è stato scritto a quattro mani da Tony Maiello e da me, con musica di Salvati, Palmosi Rettani e dello stesso Tony”, spiega la Pausini, “Presto vi daremo anche la data del videoclip!». Il nuovo singolo sarà disponibile sulle piattaforme digitali tra il 20 e il 21 novembre. Il duetto fa parte di “Fatti sentire ancora”

Tutte le versioni di "Fatti sentire ancora"

“Fatti sentire ancora” sarà formato da tutte le canzoni di “Fatti sentire”, il duetto “Il coraggio di andare” con Biagio Antonacci, il DVD del concerto che l’artista ha tenuto al Circo Massimo di Roma lo scorso luglio, con immagini di backstage esclusive e un libro-magazine di 100 pagine scritto dalla Pausini, con aneddoti e foto di backstage. L’album sarà pubblicato anche in una versione destinata al mercato brasiliano. Questa annovera anche il duetto con Simone y Simaria e la solo version di Laura Pausini del brano “Novo”. Il CD in spagnolo conterrà, invece, le canzoni del disco “Hazte sentir”, più il duetto in spagnolo con Biagio Antonacci, un duetto con Carlos Rivera e un duetto con Gente de Zona. Laura Pausini aveva annunciato l’uscita discografica con un post sui social prima di conquistare il quarto Latin Grammy Award della sua straordinaria carriera: «SORPRESA! #FATTISENTIREANCORA, 2/2!! Ho pensato di chiudere il nostro 2018 insieme... e volevo farlo in un modo per noi nuovo e spero...indelebile. Un LIBRO di 100 pagine che ci racconta con foto inedite e storie anche private scritte da me. Un DVD live del Circo Massimo con contenuti esclusivi! Un CD: Il nostro “Fatti Sentire” arricchito con una perla: Il “Coraggio Di Andare” in duetto con Biagio Antonacci! Ci siamo quasi».