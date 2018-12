Laura Pausini vola a Las Vegas e conquista i Latin Grammy Awards con l’album “Fatti sentire” nella versione spagnola dell’album “Hazte sentir”. La cantante romagnola ha ricevuto il premio nella categoria “Best traditional pop vocal album” nel corso della cerimonia che si è svolta negli Stati Uniti. Laura Pausini conquista anche un primato, quello di essere la prima cantante italiana ad aver vinto in questa specifica categoria grazie a un disco che ha raggiunto la top10 delle classifiche internazionali.

La gioia di Laura Pausini

«Non trovo le parole per esprimere il mio stato d'animo nel ricevere questo Award per il mio album “Fatti Sentire” – ha commentato la cantante –. Il significato dietro a questo titolo è “fai quello che sei senza vergognarti mai” e festeggiare i miei 25 anni di carriera con questo meraviglioso Premio mi dà i brividi soprattutto per il significato che ha. Voglio dedicare questa vittoria a tutte le persone che si sentono fragili e insicure, non rispettate. L'album è un invito a sentirsi forti, a non cambiare mai per piacere agli altri. Dobbiamo essere chi siamo e chi vogliamo senza temere il giudizio altrui. Grazie ai miei produttori e autori, al mio management in Europa e America, alle mie ragazze degli uffici stampa, al mio staff. Avervi nella mia vita conta moltissimo e mi aiuta ad esprimere ciò che sono».

Il quarto Latin Grammy di Laura Pausini

Il premio ottenuto ai Latin Grammy Awards non è il primo della carriera artistica di Laura Pausini. La cantante romagnola, infatti, ha già collezionato in passato ben tre Award nella categoria “miglior album pop femminile” (Best Female Pop Vocal Album) con “Escucha” (2005), “Yo canto” (2007) e “Primavera anticipada” (2009). Con questo premio Laura arriva a quota quattro e si avvicina sempre di più al record della collega Shakira, che di Latin Grammy ne ha collezionati ben sette.

“Fatti sentire” e “Fatti sentire ancora”

“Fatti sentire” è il tredicesimo album in studio di Laura Pausini, pubblicato lo scorso 16 marzo con l’etichetta discografica Atlantic Records. Il disco è uscito anche in lingua spagnola, con il titolo “Hazte sentir”, una versione che ha conquistato le scene musicali a livello internazionale e che è valsa alla cantante romagnola prima due nomination e poi la vincita ai Latin Grammy Awards. Il 2018 è stato un anno di successi, che ha, tra l’altro, accompagnato l’artista sui palchi di mezzo mondo con il Fatti sentire World Tour e che si sta per concludere con un’altra novità. Il 7 dicembre, infatti, uscirà in tutto il mondo il nuovo album “Fatti sentire ancora” (nella versione spagnola “Hazte sentir mas”), una special edition dell’ultimo disco con un duetto con Biagio Antonacci, un dvd del concerto al Circo Massimo e un libro di 100 pagine dove la Pausini racconta la genesi dell’album e aneddoti accompagnati dalle foto del backstage.