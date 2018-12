Laura Pausini mette a segno un nuovo successo con il “Fatti Sentire World Tour”. La tournée, conclusasi a Eboli il 4 novembre scorso, ha fatto registrare 400mila spettatori e una serie di sold out in giro per il mondo. In 5 mesi, il tour ha portato la pop star romagnola in ben 52 città, dove ha conquistato il suo pubblico internazionale con la sua voce potente e un repertorio di canzoni conosciute e gli inediti del disco “Fatti Sentire” che ha conquistato le vette delle classifiche internazionali.

Un nuovo successo internazionale per la Pausini

«Questa sera a Eboli – ha scritto Laura Pausini sui social – in una serata meravigliosa, io e la mia band abbiamo chiuso il nostro #FattiSentireWorldTour! 400 mila persone sono state con noi! Una cosa micidiale! Sono tanti i momenti da ricordare... » La cantante romagnola ha così voluto ricordare i momenti più emozionanti di questa colossale esperienza, dalle prove della tournée, iniziate nel mese di giugno, a tutti i live in giro per il mondo, da New York al Brasile, dal Messico al Chile, da Parigi a Madrid. Laura non dimentica neanche le emozioni provate sui palchi d’Italia, «terra mia adorata, dalla quale ricevo un amore senza fine da ormai 25 anni». La Pausini ha poi ringraziato la sua band, il suo staff e infine tutti i suoi fan, lasciando leggere tra le righe diverse novità in arrivo: «Grazie, quindi, a chi di voi mi ha scelta e ancora una volta ha voluto mettermi su quel palco che ho tanto desiderato. […] Una volta ho scritto e cantato “si ritorna solo andando via”... così mi allontano un attimo, ma ritorno... lo sapete... il cuore va sempre dalla parte giusta e la mia siete voi».

La nomination ai Latin Grammy Awards 2018

Il grande successo riportato dal “Fatti Sentire World Tour” non è l’unico motivo di vanto della cantante romagnola, che nelle settimane scorse ha ricevuto ben due nomination ai Latin Grammy Awards 2018. Le nomination sono giunte per il suo album di inediti in versione spagnola “Fatti Sentire/Hazte Sentir” uscito lo scorso marzo, che ha conquistato le vette degli album più venduti nel mondo. La cerimonia di premiazioni si terrà a Las Vegas il prossimo 15 novembre e la nostra Laura Pausini potrebbe ricevere il tanto ambito premio nella categoria “Best Traditional Pop Vocal Album”.

Le prosime novità: “Fatti Sentire Ancora”

Laura Pausini non smette di sorprendere i suoi fan. La pop star romagnola ha infatti annunciato l’uscita di “Fatti Sentire Ancora” prevista per il 7 dicembre prossimo. Si tratta di un cofanetto contenente un DVD con il live del concerto svoltosi al Circo Massimo di Roma, l’album “Fatti Sentire” con il duetto con Biagio Antonacci sulle note de “Il coraggio di andare” e un libro di circa 100 pagine che raccoglie foto, descrizioni, racconti scritti da Laura e immagini e testimonianze del backstage del tour mondiale.