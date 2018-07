Laura Pausini arriva a Roma: doppio concerto al Circo Massimo

Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura Pausini sarà anche la prima artista femminile ad esibirsi al Circo Massimo. La cantante sarà impegnata nella capitale con due concerti, il 21 e 22 luglio, che daranno inizio al suo "Fatti sentire World Wide Tour 2018".

La scaletta

La scaletta dei live al Circo Massimo, salvo qualche sorpresa, dovrebbe essere quella già proposta durante la data zero del tour a Jesolo. Il programma dovrebbe quindi prevedere alcuni brani di repertorio ed altre hit più recenti, ma ci saranno anche cover di alcuni celebri colleghi. Ecco i brani che Laura Pausini dovrebbe portare sul palco: 1) Non è detto 2) E.sta.te 3) Medley: Primavera in anticipo / La mia risposta / Le cose che vivi 4) Frasi a metà 5) Incancellabile 6) Simili 7) Resta in ascolto 8) Medley: Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / La solitudine 9) Fantastico (fai quello che sei) 10) Sorry (Justin Bieber Cover) 11) Shape Of You (Ed Sheehan Cover) 12) Can’t Stop The Feeling (Justin Timberlake Cover)13) La soluzione 14) Medley: Ho creduto in me / Il caso è chiuso / Un’emergenza d’amore15)E ritorno da te 16) Tra te e il mare 17) Come se non fosse stato mai amore 18) Vivimi19) Medley: Una Storia che vale / Benedetta passione / Io canto Nuevo 20) Invece no 21) Nadie ha dicho 22) Innamorata / E.STA.TE.

Gli ospiti

Sul palco con Laura Pausini saliranno anche gli autori di alcuni dei brani del suo ultimo album. Sabato apriranno il concerto Virginio che ha firmato insieme a Pausini “E.STA.A.TE”, “Fantastico (Fai quello che sei)” e “Il caso è chiuso”; Edwyn Roberts, già tra gli autori musicali di “Simili” e co-autore per le musiche di “Non è detto”; e Daniel Vuletic, storico collaboratore di Laura, che nell'ultimo disco è autore delle musiche per “Nuevo”, “Un progetto di vita in comune”, “Il caso è chiuso” e “Francesca (Piccola aliena)”. Domenica sarà la volta di Tony Maiello, che ha scritto a quattro mani con Laura “Il coraggio di andare”, Giulia Anania, tra le firme de “La soluzione”, ed Enrico Nigiotti, uno degli autori de “Le due finestre”.

Il tour

Il “Fatti sentire World tour” è nato per supportare l’omonimo album in studio di Laura Pausini, uscito lo scorso 16 marzo e balzato in vetta non solo alle classifiche italiane, ma anche internazionali nella sua versione spagnola “Hazte sentir”. La tournée è stata anticipata da una data zero a Jesolo lo scorso 13 luglio. Dopo le due date al Circo Massimo, la cantante volerà negli Stati Uniti e in Sud America, tornando nel Vecchio Continente a settembre per una serie di tappe nei palazzetti. Gli show si concluderanno il 26 e 27 ottobre a Torino.