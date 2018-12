Laura Pausini e Biagio Antonacci, le date dei concerti nel 2019

L’appuntamento. Anzi, gli appuntamenti (in tutto dieci) sono in programma per l’estate 2019. Protagonisti, come già si vociferava da giorni, saranno Laura Pausini e Biagio Antonacci, per la prima volta insieme sul palco dei principali stadi italiani. «La corteggiavo da tempo, finalmente ha detto di sì», ha detto il cantante durante la conferenza stampa di presentazione del progetto. Si tratta di #LB2019: dieci tappe in altrettante location, per festeggiare un’amicizia iniziata 25 anni fa e scandita da diverse collaborazioni: la prima delle quali nel lontano 2000. Si trattava di “Tra te e il mare”, pezzo firmato da Antonacci e portato al successo dalla Pausini

Le date di #LB2019

La tournée partirà il 26 giugno 2019 allo Stadio San Nicola di Bari, per poi concludersi il primo agosto alla Fiera di Cagliari. Nel mezzo ci saranno altri otto show, compresi quelli allo Stadio San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma.

Le date dei concerti del tour 2019:

26 giugno 2019 Bari, Stadio San Nicola

29 giugno 2019 Roma, Stadio Olimpico

4 luglio 2019 Milano, Stadio San Siro

8 luglio 2019 Firenze, Stadio Artemio Franchi

12 luglio 2019 Bologna, Stadio Dall’Ara

17 luglio 2019 Torino, Stadio Olimpico

20 luglio 2019 Padova, Stadio Euganeo

23 luglio 2019 Pescara, Stadio Adriatico

27 luglio 2019 Messina, Stadio Sa Filippo

1 agosto 2019 Cagliari, Fiera

“Il coraggio di andare”: il nuovo singolo

I biglietti per i dieci concerti saranno disponibili in prevendita esclusiva dalle 13 del 3 luglio per i membri dei due fan club degli artisti. Quanto alle prevendite “normali”, inizieranno alle 14 del 4 dicembre sul sito di TicketOne e alle 11 del 6 dicembre nei punti di vendita abituali.

Attualmente è in rotazione radiofonica “Il coraggio di andare”, brano a due voci, scritto da Tony Maiello e dalla stessa Pausini, cantato da Antonacci e dalla cantante di Sorarolo. Il pezzo, di cui è stato fatto anche un videoclip, sarà inserito in “Fatti sentire ancora”, la special edition dell’ultimo disco della Pausini, in uscita il 7 dicembre per doppia etichetta Atlantic / Warner Music.

“Fatti sentire ancora”, il nuovo album di Laura Pausini

La special edition “Fatti sentire ancora”, disponibile dal 7 dicembre, si comporrà delle tracce di “Fatti sentire”, con l’aggiunta del singolo “Il coraggio di andare”, in duetto con Biagio Antonacci; il dvd del concerto – evento del luglio 2018 della Pausini al Circo Massimo di Roma; un libro – magazine di cento pagine, scritto dalla stessa Laura Pausini, con foto inedite stampate su carta lucida e con il poster di uno scatto dei due cantanti insieme

Sarà inoltre disponibile anche una versione fisica sena il libro – magazine, con i soli cd e dvd, e uno speciale album digitale in versione deluxe con le due tracklist in italiano e in spagnolo.

La tracklist di “Fatti sentire ancora”: