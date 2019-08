Loredana Bertè, le frasi più belle delle sue canzoni

Una regina che non ha bisogno di presentazioni. La sua carriera inizia nei primi anni ’70, il resto è storia della musica e del mondo dello spettacolo del Bel paese. Nel corso di oltre quarant’anni di attività Loredana Bertè ha rivoluzionato la discografia italiana con il timbro unico e la personalità travolgente che l’hanno resa una delle più grandi icone di sempre.

Loredana Bertè: musica di platino

Negli ultimi mesi l’artista, classe 1950, è tornata prepotentemente sulla scena discografica nazionale grazie a singoli che l’hanno portata in vetta alle classifiche italiane, tra questi troviamo l’esplosiva “Cosa ti aspetti da me” che le ha permesso di risultare la vincitrice morale dell’ultimo Festival di Sanremo (qui potete trovare tutte le foto più belle della serata conclusiva) e riscuotere grandi consensi al termine della kermesse conquistando un disco di platino per aver venduto più di 50.000 copie.

Nelle ultime settimane l’artista è tornata in radio con “Senza Pensieri”, il brano che segna la collaborazione della cantante con Fabio Rovazzi e J-Ax. Scopriamo insieme le frasi più belle tratte dalle canzoni di Loredana Bertè.

“Sei bellissima” (1975)

“Sono passati buoni buoni

Un paio d'anni e di stagioni

Ho avuto un sacco di avventure

Niente di particolare

Ma io uscivo a cercarti

Nelle strade fra la gente

Mi sembrava di voltarmi

All'improvviso

E vederti nuovamente

E mi sembra di sentire ancora

Sei bellissima”

“E la luna bussò” (1979)

“Fai a pezzi i sogni squallidi

Albe di cemento

Notti di cristallo

Solo per appuntamento

Semaforo giallo

Rotola scricchila anima mia

Nonostante tutto non voglio andar via”

“In alto mare” (1980)

“In alto mare

Come due uccelli da ammazzare

Piuttosto che tornare giù

Per dirsi non si vola più uh

Navigando lo so già

Che la terra spunterà

È normale sia così

Perché noi viviamo qui

Tra i rumori di una via

Tranquillanti in farmacia

Figli dell'ideologia

E non possiamo starci”

“Maledetto Luna-Park” (2018)

“Dammi un bacio che mi sazia

Che l'amore non si avanza

Egoista oppure giusta e chi lo sa

Nella casa degli specchi

Siamo tutti un po' bugiardi

Così il boia mostra i denti e dice

"Prego madame"

E' tutto un luna park, luna park, luna park

Questo maledetto

Luna park, luna park, via di qua

Che non mi diverto

Si va su si va giù

Si va che si va

Al luna park, luna park, luna park

Passo e non commento”

“Babilonia” (2018)

“Facce da marciapiede

Dentro una luce sporca

L'uomo elegante beve

Una donna dipinge storta

La sua bocca triste

La sua bocca triste

Cantano le sirene

Le lamiere della città

L'acido nelle vene

Per un'ora di libertà

Il buio non esiste

Il buio non esiste”

"Cosa ti aspetti da me” (2019)

“C’è qualcosa che non va

Per essere seduti qui

Per dirsi almeno

E dire almeno le cose inutili

Che ti sembra vero solo se

Doveva andare poi così

Che vuoi dare tutto

Vuoi dare tutto e resti lì

Ed io ci credevo

Ed io ci credevo, sì

Ci vuole soltanto una vita

Per essere un attimo

Perché ci credevi

Perché ci credevi, sì

Ti aspetti tutta una vita

Per essere un attimo

Che cosa vuoi da me”