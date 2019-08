Loredana Bertè in concerto a Benevento: info e scaletta

Loredana Bertè sta proseguendo il “Liberté Summer Tour 2019” portando il suo rock nelle location estive di tutta Italia. Il prossimo show in calendario si terrà mercoledì 28 agosto a Benevento, nella cornice di Piazza Castello, in occasione del festival Benevento Città Spettacolo. Di seguito trovate tutte le informazioni utili per arrivare preparati al live della regina del rock italiano: orari, ingresso e la scaletta del concerto.

Loredana Bertè a Benevento: tutte le info sul concerto

Continua il “Liberté Summer Tour 2019” di Loredana Bertè, iniziato lo scorso luglio e con in calendario date fino alla fine di settembre. La prossima tappa in programma è a Benevento: l’appuntamento è per la serata di mercoledì 28 agosto in Piazza Castello. Il concerto della leonessa del rock italiano fa parte del programma di Benevento Città Spettacolo, festival giunto quest’anno alla XL edizione proponendo il tema “Il senso dell’essenza”. L’orario di inizio del live è fissato per le 22:00. L’ingresso allo show è libero e gratuito. Dopo questo appuntamento campano, Loredana Bertè proseguirà il suo tour estivo con concerti in programma per tutto il mese di settembre. Di seguito riportiamo il calendario delle restanti date del “Libertè Summer Tour 2019”:

1 settembre 2019 Verona, Teatro Romano

4 settembre 2019 Sesto San Giovanni (MI), Carroponte

7 settembre 2019 Modena, Arena sul Lago

14 settembre 2019 Palermo, Teatro di Verdura

24 settembre 2019 Lugano, Palazzo dei Congressi

28 settembre 2019 Aprilia (LT), Piazza Roma

La possibile scaletta del concerto

Durante il tour estivo 2019, Loredana Bertè sta presentando al suo affezionato pubblico il nuovo album “LiBertè”, uscito il 28 settembre 2018 e ripubblicato a febbraio 2019 nella speciale Sanremo Edition con l’aggiunta del brano sanremese “Cosa ti aspetti da me” e due medley registrati dal vivo durante il tour teatrale 2018-2019. Durante il concerto di Benevento, quindi, non potranno mancare le canzoni presenti in quest’ultimo disco, tra cui “Maledetto Luna Park”, “Babilonia”, “Anima carbone” e il tormentone della scorsa estate in featuring con i Boomdabash “Non ti dico no”. Immancabile anche il nuovo singolo estivo 2019 “Tequila e San Miguel” (scritto da Tommaso Paradiso e Calcutta, con produzione a firma del duo Takagi & Ketra). Sicuramente presenti in scaletta anche gli intramontabili grandi successi che hanno segnato la carriera di Loredana Bertè, canzoni come “Il mare d’inverno”, “Non sono una signora”, “Sei bellissima”, “E la luna bussò”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dalla nostra regina del rock durante i precedenti concerti del tour estivo 2019; le canzoni presentate a Benevento potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista.